شكرا لقرائتكم خبر عن WATCH IT تطرح بوستر لـ كارولين عزمى فى مسلسل "فهد البطل" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشرت منصة Watch it الإلكترونية بوستر جديدًا للفنانة كارولين عزمى بمسلسها الجديد بعنوان "فهد البطل"، الذى يواصل تصويره للعرض على شاشات المتحدة للخدمات الإعلامية خلال شهر رمضان المقبل 2025.

وحققت كارولين عزمى نجاحًا في مسلسل حق عرب وثنائيتها مع أحمد العوضي خلال أحداث المسلسل حيث جسدت دور أنغام والتي أحبت عرب (أحمد العوضى) رغم الاختلافات بينهما في التعليم والثقافة والمستوى الاجتماعى

مسلسل فهد البطل من تأليف محمود حمدان، وإخراج محمد عبدالسلام. وبطولة: أحمد العوضي، أحمد عبدالعزيز، ميرنا نورالدين، لوسي، كارولين عزمي، صفاء الطوخي، عصام السقا، محمود البزاوي، يارا السكري، صفوة، عزت زين، وعدد آخر من الفنانين.



كارولين عزمى

مسلسل "حق عرب" تم عرضه فى رمضان الماضى، وهو من بطوله أحمد العوضى، دينا فؤاد، رياض الخولي، وفاء عامر، كاروين عزمى، وليد فواز، دنيا المصري، كارولين عزمي، أحمد صيام، سلوى عثمان، سامح السيد، وفاء مكي، أحمد عبد الله محمود، إبراهيم السمان، ميدو ماهر، الطفل منذر مهران، تامر شلتوت، يُمنَى طولان، وعدد آخر من الفنانين. والعمل من تأليف محمود حمدان، وإخراج إسماعيل فاروق.