شكرا لقرائتكم خبر عن ياسر جلال: ليس لى صفحات على السوشيال وبشجع منتخب مصر وأى فريق يمثل بلدي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هنأ النجم ياسر جلال الشعب المصري والعربى والأمة الإسلامية بمناسبة ذكرى الإسراء والمعراج، ونفى امتلاكه أي صفحات على مواقع التواصل الاجتماعى قائلاً في تصريحات صحفية: "أحب أقول للناس المهتمين بمعرفة أخبار بأنى لا أملك أي حسابات على مواقع التواصل الاجتماعى سواء فيس بوك أو موقع تويتر "إكس" أو إنستجرام أو تيك توك".

وتابع النجم ياسر جلال: "أنا لا كان ليا حسابات على السوشيال ولا هيكون ليا إن شاء الله، وأى حسابات كانت بتنزل حاجات فهي صفحات مزيفة وأنا نبهت على ذلك أكثر من مرة، وأنا بحذر أي حد على مواقع التواصل الاجتماعى بأنى ماليش أي صفحات نهائي".

وعن انتمائه الكروي قال ياسر جلال: "أنا لا أهلاوى ولا زملكاوى، أنا بشجع منتخب مصر أو أي فريق بيلعب باسم مصر في أي بطولة عالمية سواء كان الأهلى أو الزمالك أو الإسماعيلي أو المصري أو بيراميدز".

ويعرض للنجم ياسر جلال في موسم رمضان 2025 مسلسل جودر، ويشارك في بطولته بجانب ياسر جلال كل من، نور اللبنانية، ياسمين رئيس، تارا عماد، وفاء عامر، جيهان الشماشرجي، عبد العزيز مخيون، أحمد بدير، وليد فواز، أيتن عامر، هنادي مهنا، محمود البزاوي، محمد التاجي، سامي مغاوري، عايدة رياض، أحمد فتحي، مجدي بدر، محمد علي رزق، أحمد كشك، أحمد ماجد وتأليف أنور عبد المغيث وإخراج إسلام خيري.

ويحكى المسلسل قصة "جودر الصياد" التي كانت بين قصص "ألف ليلة وليلة" وتروى عن جودر ابن التاجر عمر وما حدث له ولأخويه، ويعدّ جودر من الشخصيات الأكثر شهرة في حكايات "ألف ليلة وليلة" حيث تظهر في أكثر من ليلة، وأحداث "حكاية جودر الصياد" تستمر من الليلة 608 إلى الليلة 633، والشخصية لم يتناولها أي عمل فني ناقش قصص ألف ليلة وليلة من قبل.