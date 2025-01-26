شكرا لقرائتكم خبر عن من الريان لـ ظلم المصطبة.. حكاية ريهام عبد الغفور مع الحجاب في الدراما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعد الفنانة ريهام عبد الغفور أحد أهم فنانات جيلها ممن يمتلكن اهتمامًا خاصًا بأدق التفاصيل مع كل دور تقدمه على الشاشة وهو ما يظهر سواء في طريقة أداء الشخصيات أو المظهر الخارجي التي ترسمه الفنانة ذات الموهبة الكبيرة، والتي تستعد لواحد من المسلسلات المرتقبة في دراما رمضان المقبل وهو "ظلم المصطبة" التي ظهرت خلال البوستر الرسمي له وهي ترتدي الحجاب.



ريهام فى ظلم المصطبة

بداية ريهام عبد الغفور مع الحجاب في الدراما

ريهام عبد الغفور التي اشتهرت في بدايتها بملامحها الهادئة ولعب الأدوار الطيبة تمردت على طبيعة تلك الأدوار من بوابة مسلسل الريان عبر شخصية زوجة باسم سمرة، وهي الشخصية التي ارتدت فيها الحجاب للمرة الأولى على صعيد الدراما قبل أن ارتداءه مرة أخري في مسلسل الداعية في دور زوجة الفنان أحمد فهمى بطبيعة مختلفة نابعة من شخصية طيبة للغاية تحاول الحفاظ على أسرتها.



ريهام فى الريان

ريهام ورغم ارتدائها الحجاب في الدورين إلا أنها في كل مرة كانت ترسمه بملامح مختلفة وكأنه جسر تواصل بينها وبين الجمهور التي تعلم كيف تصل له من الوهلة الأولى.



ريهام عبد الغفور

أدوار ريهام عبد الغفور لم تقف عند ذلك، وإنما استمرت في التألق مثلما حصل في مسلسل "الأصلى" التي ارتدت فيه الحجاب بصورة مغايرة تمامًا عكست شخصيتها القوية للغاية، كونها سيدة تمتلك ثروة كبيرة وتدير عملها بحزم وحسم شديدين، إلى جانب شخصيتها في مسلسل "وش وضهر" التي لعبت فيه دور الممرضة باحترافية شديدة ومنذ الوهلة الأولى للبوستر ظهرت بإضافة بسيطة على الطرحة التي ترتديها عبر "باندانا" غيرت من ملامح الشكل الخارجي للدور.

كل ما سبق يؤكد أن ريهام عبد الغفور تمتلك إحساس عالى ومسئولية كبيرة تجاه ما تقدمه، وهو ما يتطلب منها مجهود كبير في مذاكرة كل شخصية وعمل تستعد له، وهو ما يجعل جمهورها يترقب مسلسل "ظلم المصطبة" في رمضان المقبل.

مسلسل ظلم المصطبة ينتمى لنوعية أعمال الـ 15 حلقة، وهو تأليف أحمد فوزى صالح وسيناريو وحوار محمد رجاء وإخراج هانى خليفة وإنتاج المتحدة للخدمات الإعلامية، وبطولة إياد نصار، ريهام عبد الغفور، فتحى عبد الوهاب، بسمة، أحمد عزمى وعدد آخر من الفنانين.

ويجمع المسلسل إياد نصار، وريهام عبد الغفور، مجدداً في الدراما بعدما تعاونا سابقاً في مسلسلات "حارة اليهود" إخراج ماندو العدل عام 2015، و"أفراح القبة" إخراج محمد ياسين عام 2018 وكذلك "وش وضهر" العام قبل الماضى.

يقدم المخرج هانى خليفة دراما اجتماعية عن العادات والتقاليد والعرف خلال مسلسل "ظلم المصطبة"، حيث يناقش المسلسل العادات الظالمة الأعراف التى يُحكم بها فى الأرياف والأقاليم، والبعيدة عن القانون والشرع فى إطار اجتماعى ملىء بالحكايات المشوقة.