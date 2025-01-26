شكرا لقرائتكم خبر عن لطيفة تشارك في أكبر قافلة مساعدات إنسانية لغزة برعاية صندوق تحيا مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شاركت النجمة لطيفة في أكبر قافلة مساعدات إنسانية شاملة لدعم أهالي غزة، تحت شعار "نتشارك من أجل الإنسانية"، برعاية صندوق تحيا مصر.

وأعربت لطيفة عن فخرها بالمشاركة في هذا الحدث الإنساني الكبير، مشيرة إلى أهمية دور الفن في دعم القضية الفلسطينية ومساندة الشعب الفلسطيني، وأكدت أن ما تقدمه مصر من مساعدات يعد دعامة قوية للشعب الفلسطيني، مشيدة بالجهود المبذولة من كل الأطراف لتعزيز هذا الدعم.

وأضافت لطيفة أن القضية الفلسطينية تحتاج إلى التكاتف من جميع المؤثرين في العالم العربي، سواء كانوا فنانين أو سياسيين أو رياضيين، وحتى الأفراد العاديين، لتخفيف معاناة أهل غزة، ودعمهم في تجاوز آثار الحرب وإعادة بناء حياتهم.



لطيفة



الفنانة لطيفة

القافلة، التي تُعد الأكبر من نوعها، تضم 305 شاحنات محملة بأطنان من السلع والمساعدات الإنسانية، إضافة إلى 11 سيارة إسعاف مجهزة. وتشمل المساعدات مواد غذائية جافة، معلبات، مياه معدنية، أدوية، مستلزمات طبية، بطاطين، سجاد، أغطية، منظفات، وألبان وأغذية للأطفال، إلى جانب أدوات العناية الشخصية وحفاضات بمقاسات متنوعة للأطفال وكبار السن.

تأتي هذه المبادرة ضمن جهود مصر المتواصلة لدعم الشعب الفلسطيني، وتأكيدًا على التضامن العربي والإنساني مع أهالي غزة في ظل الظروف الصعبة التي يمرون بها.