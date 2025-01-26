شكرا لقرائتكم خبر عن احتفالية لمواهب ذوى القدرات الخاصة بمناسبة عيد الشرطة فى أوبرا دمنهور.. اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقيم دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتورة لمياء زايد احتفالية لطلاب مركز تنمية المواهب تحت إشراف مديره الفنى الدكتور سامح صابر وبإشراف الدكتورة هدى حسنى فصل ذوى القدرات الخاصة تدريب وقيادة ميرفت همام بمشاركة فصل العود تدريب الدكتورة بسمة صالح وذلك فى السابعة مساء الأحد 26 يناير على مسرح أوبرا دمنهور.

يتضمن البرنامج مختارات من أشهر الأعمال الوطنية منها "بوابة الحلواني، مصر تتحدث عن نفسها، حبيت بلدى، ولا أي كلام، لو هتكلم عن مصر، جامع وكنيسة، العائلة، الدالي، أم البطل، دوارين، بحلقلى وبصلى، عايزة أروح، يونس، العروسة، عظيمة يا مصر، يا أغلى أسم في الوجود، كلنا جيش وشرطة".. أداء "محمد أمين، هند أنور، أحمد ناجي، رقية أحمد، عز الدين، مريم طارق، رضا عبد الهادى، مارى، أميرة عاشور، جاسى، فاطمة، بسمة، آمنة محمد سالي، زياد، أبو القاسم أحمد، ستيفن، عاصم، محمد عبد الغنى، علي فرج".

أما فقرة فصل العود تشمل باقة من الأعمال المميزة منها "تتر مسلسل الضوء الشارد، حلف القمر، نكتب على وراق الشجر، حب إيه، جانا الهوى، حبيتك بالصيف، اللي تعبنا سنين في هواه، على حسب وداد، سماعى دارج راست، مالي".. أداء "مؤمن المغربي، سلمي الطيار، يوسف بركات، أمير حسني".

يذكر أن مركز تنمية المواهب أنشئ بهدف الارتقاء بالذوق الفني وتبني الموهوبين في مختلف مجالات الفنون ويضم اقسام مختلفة ومتنوعة إلي جانب إقامة حفلات دورية لطلاب الفصول المختلفة تشجيعاً لهم وتقديراً لجهدهم خلال فترة الدراسة .