تامر حسني يعلن عن مفاجأة لمواهب الغناء.. وهذا ما فعله!

تامر حسني يعلن عن مفاجأة لمواهب الغناء

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كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 26 يناير 2025 05:59 مساءً - حرصاً منه دائماً على دعم المواهب الشابة، أعلن النجممن خلال حسابه الشخصي على موقع الصور والفيديوهات "إنستغرام"، عن إتاحة الفرصة لجميع المواهب الشابة لغناء أغنيته الجديدة "فعلاً مبيتنسيش".حرص تامر حسني على دعم المواهب الشابة، من خلال إتاحة الفرصة لهم لغناء أغنيته الجديدة "فعلاً مبيتنسيش"، وذلك بعد إقبال عدد كبير من الشباب على غنائها، وأعلن ذلك من خلال حسابه على "إنستغرام"، حيث قال: "بخصوص إقبال الشباب الموهوب على غناء أغنية فعلاً مبيتنسيش، هنزّل نسخة من الأغنية كليب مخصوص بيني وبين رامي وفي أماكن فاضية لغنائكم عشان تبقوا شاركتونا الغناء بجد والديو يبقى تريو".وأكمل: "وعايزكم تغنوا أحسن ما عندكم عشان نشوف مين هيطلع يغنيها معانا في إحدى حفلاتنا اللي جاية إن شاء الله، ونسخة كليب أُخرى فيها رامي بس ومكاني فاضي عشان اللي عايز يغني مع رامي مكاني، ونسخة فيها أنا بغني بس ورامي مش معايا عشان اللي عايز يغني معايا".وتابع: "وكمان هنزل نسخة موسيقى بس للي عايز يغني الأغنية كلها بأعلى كواليتي، وهنراعي اختلاف الطبقات الصوتية، يعني هيكون في نسخة مزيكا نفس طبقتنا الأصلية، ونسخة أقل تون عشان تبقى أكتر راحة لبعض المواهب، وكمان نُسخ نسائية طبقتها أعلى 3 تون عشان النُسخ كلها تنور في أصوات الجميع".

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أغنية "فعلاً مبيتنسيش"

يذكر أن أغنية "فعلاً مبيتنسيش"‏ قد حققت نسب مشاهدة عالية، وتصدرت الترند على موقع ‏الفيديوهات "يوتيوب"، بجانب ذلك تفاعل الجمهور مع الأغنية بشكلٍ كبير عبر منصات السوشيال ميديا ‏المختلفة، وبدأ عدد كبير من محبي تامر ورامي صبري بتصوير مقاطع مصورة على الأغنية.‏وتأتي أغنية "فعلاً مابيتنسيش" من كلمات عمرو تيّام، وألحان شادي حسن، وتوزيع مكس وماستر ‏طارق توكّل، وتريات: تامر غنيم، وجيتار أحمد حسين.وجاءت بعض كلماتها كالتالي: "كان عقلي فين مني زمان أنا جيت أوي عليه، قفلت أنا كل البيبان ‏بينا بعمايلي فيه، فرطت فيه بإيديا أنا أذيته طول السنين. وجالي قلب إزاي كده والقسوة جاتلي ‏منين، ضميري مش مرتاح عشان ضيعته بإيديا. أناني كنت وهو كان باقي عليا، أنا اللي 1000 ‏مرة خان ولا عاب في يوم فيا. فعلاً مبيتنسيش".لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».