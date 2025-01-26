سعد لمجرد ينشر صورة طريفة مع ماجد المصري.. ما علاقة محمد هنيدي؟

سعد لمجرد ينشر صورة طريفة مع ماجد المصري

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أحدث أغاني سعد لمجرد

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ماجد المصري يشارك في المارثون الرمضاني من خلال "إش إش"

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كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 26 يناير 2025 05:59 مساءً - على طريقة الفنانفي فيلمه "فول الصين العظيم"، مازح الفنان المغربيالنجم، بنشر صورة تجمعهما وذلك من خلال حسابه الشخصي على موقع الصور والفيديوهات "إنستغرام".شارك الفنان سعد لمجرد جمهوره ومتابعيه عبر حسابه على "إنستغرام"، صورة طريفة جمعته بالنجم، وظهر سعد وهو يستعرض عضلاته بجانب ماجد المصري في إحدى المناسبات، مُستعيناً بتركيب الصورة على فيديو الفنانمن فيلمه "فول الصين العظيم".وعلقعلى الصورة قائلاً: "تذكرني هذه الصورة بلحظات رائعة مع صديقي الغالي الفنان المحترم والكبير ماجد المصري، وحشني يا صحبي فاكر الفيديو دا".يذكر أن أحدث أعمالالغنائية كانت أغنية "على ما يبدو"، الأغنية من كلمات ضياء الميالي، والألحان لطلال، أما التوزيع فعاد لجلال الحمداوي، تحت إشراف خالد أبو منذر، وتتحدث كلمات الأغنية، التي أداها لمجرد باللهجة الخليجية، عن الحب والوفاء، بأسلوب رومانسي يعكس مشاعر الشوق.يمكنكم متابعة هند صبري تنتقد التفرقة في الأجور بين الممثلين: الرجال أكثر منا بـ3 أو 4 أضعاففي سياق آخر؛ انتهى الفنان ماجد المصري، من تصوير مسلسله "إش إش" بطولة الفنانة، والذي سيُنافس به في موسم دراما رمضان 2025؛ حيث سيطل على جمهوره بشخصية مختلفة عليه تماماً، وسيظهر بلوك جديد أيضاً؛ إذ سيكون حليق الرأس تماماً.وعلمت "الخليج 365" أنّسيظهر خلال أحداث المسلسل في شخصية "معلم" يعيش في منطقة شعبية، يدخل في العديد من المواجهات والصراعات؛ إذ يمتلك سمات الشر والقوة في أغلب الأحيان، كما أنه يسعى للزواج من راقصة شعبية، التي تُجسد شخصيتها مي عمر، وتعيش معه في نفس المنطقة، وذلك رغماً عنها، حيث سينجح في تحقيق هدفه بالنهاية، رغم أنها لا تحبه، وذلك في إطار تشويقي.مسلسل "إش إش" بطولة: مي عمر، ماجد المصري، هالة صدقي، شيماء سيف، إدوارد، انتصار، دينا، محمد الشرنوبي، عصام السقا، إيهاب فهمي، علاء مرسي، طارق النهري، وعدد آخر من الفنانين. والعمل من تأليف وإخراج محمد سامي. وتجسِّد مي عمر خلال أحداثه شخصية فتاة تُدعى إش إش، تعمل فنانة استعراضية شعبية.كما يتعاون مع، في مشروع سينمائي آخر، وهو فيلم "الغربان" بطولة عمرو سعد، محمد علاء، أسماء أبو اليزيد، أحمد وفيق، جميل برسوم، عبد العزيز مخيون، صفاء الطوخي، فارس رحومة، لبنى ونس، والعمل تأليف وإخراج يسن حسن. وتدور أحداثه في إطار من الحركة والتشويق، في أربعينيات القرن الماضي، خلال الحرب العالمية الثانية بالصحراء الغربية عشية معركة (العلمين) حيث يدور صراع قوي بين أكثر من جهة. ومن المقرر طرح الفيلم في دور العرض خلال عام 2025، وهو ينتمي إلى المشاريع ذات الميزانيات الضخمة.لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».