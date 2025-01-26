شكرا لقرائتكم خبر عن Dmc تنشر صورًا جديدة من كواليس مسلسل "النُّص" بطولة أحمد أمين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - روجت صفحة قناة دى إم سى لمسلسل "النُّص" بطولة الفنان أحمد أمين ونشرت صورًا من كواليس المسلسل الذى يعرض خلال موسم رمضان المقبل، وتضمنت الصور مشاهد للفنان أحمد أمين والفنان صدقى صخر.

مسلسل "النُّص" من بطولة أحمد أمين وأسماء أبو اليزيد وصدقي صخر وحمزة العيلي وسامية طرابلسي وكذلك دنيا سامي وسمرعلام ودعاء حكم.



الفنان أحمد أمين



أحمد أمين



أحمد أمين



صدقى صخر فى النص



كما يشارك في بطولة المسلسل، كل من عبد الرحمن محمد وإسراء أحمد عطية ووائل عيني ومن إخراج حسام علي وتأليف "ورشة ماجنم"، وهو من 15 حلقة.

وقدم أحمد أمين مسلسل الصفارة من 15 حلقة فى دراما رمضان 2023، وشارك فى بطولته طه دسوقى، آية سماحة، سامية الطرابلسي، حاتم صلاح، محمد رضوان، محمود البزاوى، إنعام سالوسة، ماريا أسامة، وظهور خاص محمود البزاوى وسامية الطرابلسى ومحمد رضوان وضيوف الشرف حسن عبد الفتاح، محمد طعيمة، والعمل تأليف ورشة كتابة تضم سارة هجرس وشريف عبد الفتاح وعبد الرحمن جاويش وإخراج علاء إسماعيل وإنتاج شركة media Hub – سعدى وجوهر.

ودارت أحداث مسلسل "الصفارة" حول المرشد السياحي الذي يجسده الفنان أحمد أمين، والذي يسرق صافرة أثرية من سيوة ترجع للملك توت ليعود من خلالها بالزمن 3 دقائق ليغير فيها ما يشاء، ويعود بعدها للحاضر ليكتشف ما سيجرى بعد الصفارة، ويقع فؤاد الشخصية التي يجسدها الفنان أحمد أمين في العديد من المفاجآت غير المتوقعة بسبب تلك الصفارة، ليعيش الجمهور معه مغامرة كوميدية من طراز فريد.