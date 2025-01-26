شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة والدة الفنان الشاب كريم سامي مغاوري والان مع تفاصيل الخبر

كشف الفنان الشاب كريم مغاوي نجل الفنان القدير سامي مغاوري عن وفاة والدته، وذلك عبر حسابه بموقع فيس بوك حيث كتب، "أمي ماتت أشهد أن لا إله إلا الله وأن سيدنا محمد رسول الله إنا لله وإنا إليه راجعون".

وأعلن أن صلاة الجنازة ستقام عقب صلاة ظهر اليوم الأحد من مسجد عمرو بن العاص.



كريم سامى مغاورى يعلن وفاة والدته

وكان كشف كريم سامي مغاوري عن تعرض والدته مؤخرا لوعكة صحية تسببت في نقلها للمستشفى قبل أيام، ليعلن من قليل وفاتها.

وفي سياق مختلف شارك مؤخرا الفنان سامي مغاوري في فيلم "المستريحة"، بطولة ليلى علوى وبيومي فؤاد وهو من تأليف محمد عبد القوي، وأحمد أنور، وأسامة حسام الدين، وأحمد سعد والي، وإخراج عمرو صلاح، ويشارك في بطولته: عمرو عبد الجليل، ومحمد رضوان، ومحمود الليثي، وعمرو وهبة، ومصطفى غريب، ونور قدري، وعبدالرحمن ظاظا، وتدور أحداثه في إطار كوميدي، حول شاهيناز (ليلى علوي) وهى نصابة تدخل في صراعات مع بيومي فؤاد من أجل الوصول إلى قطعة ألماس، فيما تستعين في مهمتها بأبنائها.