فاطمة الحوسني: الشخصيات النسائية تميز مسلسل الباء تحته نقطة

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 26 يناير 2025 04:23 مساءً - روجت الفنانة فاطمة الحوسني لمسلسلها الجديد "الباء تحته نقطة" الذي تخوض بها المارثون الدرامي الرمضاني المنتظر، وذلك من خلال مقطع فيديو نشرته عبر حسابها على "إنستغرام"، ظهرت فيه من كواليس العمل أثناء تصوير مشاهدها وهى تتحدث قائلة: "أقدم شخصية ميثة، الحلو في العمل إنه شخصيات نسائية، شكراً للكاتبة الأستاذة منى الظاهري"، وتابعت: "الباء تحته نقطة، كوميديا غير".

مسلسل "الباء تحته نقطة"

بجانب فاطمة الحوسني، يشارك في بطولةعدد آخر من النجوم وهم، إيمان السيد، سوسن بدر، جابر نغموش، ميرا طالب، شكران مرتجي وآخرين والعمل من إخراج هبة الصياغ

وقد تفاعل عدد من المشاهير مع مقطع الفيديو الترويجي الذي نشرته "الحوسني" للمسلسل، من بينهم الفنانة سوسن بدر التي وصفتها في تعليقها بـ "الأستاذة" مرفقة بهذا الوصف رسوم تعبيرية على هيئة قلوب حمراء، وتمنى الفنان محمد أشكناني للنجمة فاطمة الحوسني أن يحالفها التوفيق والنجاح في مسلسلها الجديد قائلاً: "بالتوفيق يارب".

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مشاركات درامية سابقة

شاركت الفنانةفي أكثر من عمل درامي خلال الفترة السابقة منهم مسلسل "بيت أبونا" الذي دارت أحداثه في إطار درامي من الدراما الاجتماعية، حول الأشقاء بدر، يوسف، وريم، الذين يتوفى والدهم، ويرثون عنه منزلًا كبيرًا، ولكن مع فتح وصية الأب تقع المفاجأة التي لم تكن في الحسبان.

ومسلسل آخر بعنوان "ذاكرة قلب" والذي تدرو أحداثه في في إطار تراجيدي، تعود الأحداث إلى وقوع حادث أليم لـ (طيف) ابنة البروفيسور (غانم)، التي تتوفى على إثره، فيوافق (غانم) على التبرع بقلبها للفتاة (حليمة) التي تعاني من ضمور في القلب، ولكن الأحداث تكشف فساد (غانم)، وأهدافه غير النبيلة المتعلقة بأبحاثه الطبية.

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