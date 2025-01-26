تفاصيل مسرحية المجانين لـ محمد هنيدي قبل عرضها في موسم الرياض

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 26 يناير 2025 04:23 مساءً - يواصل الفنان محمد هنيدي، التحضيرات الخاصة بمسرحيته الجديدة التي تحمل اسم "المجانين"، والمُقرر تقديمها ضمن فاعليات موسم الرياض بالمملكة العربية السعودية، وذلك على خشبة مسرح محمد العلي في بوليفارد سيتي، لمدة 5 أيام متواصلة، اعتبارًا من يوم 31 يناير الجاري، وحتى يوم 4 فبراير المقبل.

مواجهة غير متوقعة

شروط حضور مسرحية المجانين

تدور أحداث مسرحية محمد هنيدي الجديدة، حول الطبيب النفسي شريف أبو عقل، الذي يُعين في مستشفى الأمراض النفسية "بالشفا" يُرحب به الجميع، إلا أنه سرعان ما تتبدد هذه الفرحة عندما يُهدد مالك المستشفى بهدمه لبناء مجمع تجاري، فيجد الطبيب شريف نفسه في مواجهة غير متوقعة، حيث يتحالف مع فريق من المرضى المجانين لإنقاذ المستشفى، فهل ينجح شريف وفريقه من المرضى في إنقاذ المستشفى؟كشفت الشركة المنظمة عن أبرز شروط حضور مسرحيةالجديدة، لعل أبرزها موافقة حامل التذكرة بصفته الحاضر لمكان الفعالية على الصور الفوتوغرافية ومقاطع الفيديو والمقاطع الصوتية المسجلة التي قد يتم استخدامها كمطبوعات أو نسخ الكترونية أو نشرها على شبكة الإنترنت، فضلًا عن منع التدخين في المبنى، بما في ذلك السجائر الإلكترونية، ولا يسمح أيضاً باستخدام القداحات وأعواد الكبريت داخل الموقع، الى في الموقع المخصصة للتدخين.

وأشارت إلى أنّ الجهة المنظمة لا تتحمل مسؤولية الإصابات الجسدية أو الأمراض أو وفاة أي زائر (بما في ذلك حامل التذكرة) أو فقدان أو تضرر المقتنيات لأسباب ناجمة عن الفعالية أو مرتبطة بها، كما أنّ لها الحق في إخراج من يصدر عنه تصرف يعتبر برأي الجهة المنظمة مخالف، مُشددة على ضرورة الالتزام بقواعد الذوق العام بما يتماشى مع ثقافة وقيم وتقليد المملكة العربية السعودية.

محمد هنيدي يعود لموسم دراما رمضان 2025

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تغيير المخرج بعد شهر تصوير

في سياقٍ آخر، يعود الفنانللمنافسة في موسم دراما رمضان 2025، وذلك بعد غياب نحو 7 أعوام تقريبًا، حيث يواصل تصوير مسلسل كوميدي جديد يحمل اسم "شهادة معاملة أطفال" مكون من 30 حلقة، تأليف محمد سليمان عبد المالك، وإخراج سامح عبد العزيز، ويُشاك في البطولة كلّ من: نهى عابدين، جيهان خليل، خالد أنور، صبري فواز، سما إبراهيم، محمود حافظ، نهى صالح ومصطفى الرومي، وعدد آخر من الفنانين.

وكان مخرج "شهادة معاملة أطفال" وائل فرج قد أعلن اعتذاره بشكلٍ مفاجئ عن استكمال العمل بعد تصوير شهر في الأحداث، وذلك بسبب أمور فنية حسبما أوضح في منشور على حسابه بموقع فيس بوك، ليقوم صناع المسلسل بالاستعانة بالمخرج سامح عبد العزيز الذي استكمل تصوير العمل مباشرة مع وضع خطة تصوير مكثفة للحاق بالعرض في رمضان 2025.

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