شكرا لقرائتكم خبر عن افتتاح "سينما ليلى" بأفلام مسابقة سينما الطفل بمهرجان الإسكندرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يقدم مركز جمال عبد الناصر الثقافي التابع لصندوق التنمية الثقافية برئاسة المهندس حمدي السطوحي غدًا الإثنين أول لقاءات سينما ليلي في تمام الثانية عشرة ونصف ظهرًا.

يأتي هذا اللقاء بتعاون مع الجمعية المصرية لكتاب ونقاد السينما ومهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط وبحضور الأمير أباظة الكاتب والناقد ورئيس الجمعية والمهرجان.

وفي بيان أصدره المركز أشار إلى أنه تم اختيار اسم (سينما ليلى) لنادي السينما -والذي سيقدم أفلامًا للكبار وللأطفال- تأكيدًا على حقيقة تاريخيّة واحياءً لتراث المنطقة التي يوجد فيها المركز حيث إن أول ستوديو لتصوير الأفلام في مصر كان في منطقة باكوس ستوديو مزراحي لصاحبه توجو مزراحي كما أنشئ توجو بجانبه أول صالة عرض بمصر وشركة إنتاج وبعد هجرته إلى إيطاليا تحول المكان إلى عدة أنشطة منها سينما سميت باسم ليلى.

جدير بالذكر أن سينما ليلى سوف تنظم عروض أفلام غير تجارية وبالتعاون مع عدة جهات إلى جانب تنظيم نشاطات أخرى لها علاقة بفنون السينما.

وفيما يتعلق بلقاء غدٍ الإثنين فهو لقاء ضمن أنشطة برنامج نصف العام وسيديره ويقدمه الناقدة نرمين جودة وسيقدم من خلاله ثلاث أفلام تم عرضها بالدورة الأخيرة لمهرجان الإسكندرية وهو أفلام تناقش فكرة الوطن والأسرة وما أهمية فكرة الولاء والانتماء وكذلك كيفية التعرف على المهارات الشخصية و كيفية توظيفها في المكان المناسب للاستفادة منها.