شكرا لقرائتكم خبر عن رنا سماحة توجه رسالة غامضة: ربنا ينتقم من كل أب بيدور إزاي يؤذي ابنه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجهت المطربة رنا سماحة رسالة إلى كل شخص مؤذٍ، حيث كتبت على صفحتها عبر موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك: ربنا ينتقم من كل أب بيدور إزاي يأذي ابنه اللى منه وينتقم من كل عيلة معرفتش تربي وبتقوي على الغلط، حسبنا الله ونعم الوكيل، ربنا يردهولكم في أعز ما ليكم ويقدر كل اللي اتكتب عليها تبقى أب وأم احصدوا اللي بتزرعووووه.



تغريدة رنا سماحة



وأعلنت المطربة رنا سماحة انفصالها عن الملحن سامر أبو طالب حيث علقت على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك قائلة تم الانفصال رسميًا بينى وبين أبو ابنى متمنية له التوفيق في حياته القادمة وشكرًا كل الشكر للمحترم الأمين الأستاذ سعيد بيومى المحامى.

ورفضت مؤخرًا الفنانة رنا سماحة التعليق على قصة انفصالها عن زوجها الملحن سامر أبو طالب للمرة الثانية، بعدما أعلنت الخبر خلال بودكاست المتزوجين، حيث أكدت أن السبب وراء الانفصال عائد إلى تراكمات عديدة ومتكررة، والتى واجهتهما خلال العام الأول من زواجهما.

وقررت رنا سماحة عدم الخوض فى تفاصيل أكثر حول قصة انفصالها، وكتبت على حسابها بموقع فيس بوك: "هام بخصوص ما يتم تداوله من أخبار تخص حياتى الشخصية، أنا ماعنديش أى تعليق للسادة الأخوة الصحفيين إنتم على راسى بس أنا ماعنديش أى تعليق ولا هيبقى ليا أى تعليق وشكراً لاهتمامكم جميعاً".

رنا سماحة كانت أعلنت منذ فترة انفصالها عن زوجها الملحن سامر أبو طالب، قبل أن يعودا إلى بعضهما سريعا، إلا أن المشاكل والخلافات بينهما حالت دون استكمال زيجتهما وقررا الانفصال بشكل نهائى، بعدما اتفقا على أن الانفصال هو القرار الأفضل بالنسبة لهما.