شكرا لقرائتكم خبر عن تشييع جثمان والدة كريم سامي مغاوري بحضور حمزة العيلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شيعت منذ قليل، جثمان والدة الفنان كريم سامي مغاوري إلى مسجد عمرو بن العاص، حيث وافتها المنية أمس السبت، وكان أول الحاضرين الفنان حمزة العيلي.

وفي سياق مختلف شارك مؤخرًا الفنان سامي مغاوري في فيلم "المستريحة"، بطولة ليلى علوى وبيومي فؤاد وهو من تأليف محمد عبد القوي، وأحمد أنور، وأسامة حسام الدين، وأحمد سعد والي، وإخراج عمرو صلاح، ويشارك في بطولته: عمرو عبد الجليل، ومحمد رضوان، ومحمود الليثي، وعمرو وهبة، ومصطفى غريب، ونور قدري، وعبدالرحمن ظاظا.

وتدور أحداثه في إطار كوميدي، حول شاهيناز (ليلى علوي) وهى نصابة تدخل في صراعات مع بيومي فؤاد من أجل الوصول إلى قطعة ألماس، فيما تستعين في مهمتها بأبنائها.



الفنان حمزة العيلى



الفنان سامى مغاورى



تشييع جثمان والدة كريم مغاورى



جثمان والدة الفنان كريم مغاورى



جثمان والدة كريم سامى مغاورى



جثمان والدة كريم مغاورى



سامى مغاورى