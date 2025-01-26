بعد جدل إطلالته في Joy Awards .. أحمد سعد يعرض البالطو في مزاد علني

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 26 يناير 2025 02:56 مساءً - حلَّ الفنان أحمد سعد ضيفاً على الإعلامي عمرو أديب في برنامج "الحكاية"، وتحدث لأول مرة بشكلٍ رسمي عن الجدل المثار حول إطلالته الأخيرة في حفل توزيع جوائز joy awards، الذي أُقيم في المملكة العربية السعودية في منتصف يناير الحالي.
ومن أغاني الألبوم أغنية "تيجي نحارب" من كلمات منة القيعي وألحان إيهاب عبد الواحد وتوزيع أحمد إبراهيم، و"بسيط" من كلمات نادر عبدالله وألحان وتوزيع أحمد إبراهيم، وأغنية "سودا سودا" من كلمات منة القيعي وألحان إيهاب عبد الواحد وتوزيع نادر حمدي، أغنية "أنا مشيت" من كلمات تامر حسين وألحان عزيز الشافعي وتوزيع نادر حمدي، وأغنية "عمري اللي فات" من كلمات محمد الشافعي وألحان وتوزيع محمد إبراهيم.
يمكنك متابعة أحمد سعد وصناع ألبومه يردون على اتهامهم بسرقة لحن أغنية نور العين لعمرو دياب
بيع بالطو أحمد سعد في مزاد علنيأعلن أحمد سعد، خلال اللقاء، عن طرح البالطو الذي ارتداه في حفل Joy Awards في مزادٍ علني، مؤكداً أن العائدات الناتجة عن بيع البالطو ستذهب بالكامل لصالح مستشفى سرطان الأطفال 57357، مشيراً إلى أن قيمته تتجاوز 20 ألف دولار أمريكي؛ أي ما يعادل نحو مليون جنيه مصري، كما أعلن أن المزاد سيبدأ بمبلغ 5 ملايين جنيه مصري، لافتاً إلى أن الشهرة التي اكتسبها "البالطو" من خلال ارتدائه في حفل Joy Awards، جعلته يصل إلى هذا الرقم.
"حبيبنا" أحدث ألبومات أحمد سعدطرح النجم أحمد سعد خلال اليومين الماضيين ألبوم "حبيبنا" عبر مختلف المنصات، والذي جاء مكوناً من 9 أغانٍ؛ تضم عدداً من الألوان الموسيقية يقدمها أحمد سعد، مستفيداً من خبرته في المجال الفني خلال السنوات الماضية، مقدماً تجربته الشخصية في ألبوم غنائي بشكلٍ مختلف. جاءت أغاني ألبوم أحمد سعد الجديد "حبيبنا" كالتالي: أغنية "مفتقدني" من كلمات تامر حسين وألحان عزيز الشافعي وتوزيع نادر حمدي، أغنية "عايز سلامتك" كلمات تامر حسين وألحان عزيز الشافعي وتوزيع نادر حمدي، أغنية "حبيبنا" التي تحمل اسم الألبوم وهي من كلمات تامر حسين وألحان مدين وتوزيع أحمد إبراهيم، وأغنية "لو تيجي" من كلمات أدهم معتز وألحان تامر علي وتوزيع نادر حمدي.
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ومن أغاني الألبوم أغنية "تيجي نحارب" من كلمات منة القيعي وألحان إيهاب عبد الواحد وتوزيع أحمد إبراهيم، و"بسيط" من كلمات نادر عبدالله وألحان وتوزيع أحمد إبراهيم، وأغنية "سودا سودا" من كلمات منة القيعي وألحان إيهاب عبد الواحد وتوزيع نادر حمدي، أغنية "أنا مشيت" من كلمات تامر حسين وألحان عزيز الشافعي وتوزيع نادر حمدي، وأغنية "عمري اللي فات" من كلمات محمد الشافعي وألحان وتوزيع محمد إبراهيم.
يمكنك متابعة أحمد سعد وصناع ألبومه يردون على اتهامهم بسرقة لحن أغنية نور العين لعمرو دياب
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