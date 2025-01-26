شاهدوا بوسترات مسلسل إيمي سمير غانم وحسن الرداد عقبال عندكوا

بوسترات عقبال عندكم

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قصة وصناع العمل

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كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 26 يناير 2025 02:56 مساءً - خلال الساعات الماضية تم الكشف عن البوسترات الخاصة بالمسلسل الكوميدي "" الذي سينافس به كل منفي موسم رمضان 2025.حملت البوسترات الخاصة بالشخصيات التي سيقدمها النجمين طابع كوميدي، حيث ظهرتوهي تمسك شبشب في يدها، بينما ظهر الرداد بلوك مختلف تماماً، حيث ظهر بشنب كثيف وذقن على غير المعتاد.وقد تفاعل رواد السوشيال ميديا مع هذه البوسترات، وأبدى الكثير منهم اعجابهم وحماسهم لهذا العمل.يدخل حسن الرداد وإيمي سمير غانم عالم الفانتازيا خلال أحداث، حيث علمت "الخليج 365" أن العمل يدور حول شابين يعيشان على أحد الكواكب وبينهما قصة حب كبيرة ولكنهما يضطران للهروب إلى كوكب الأرض بسبب رفض والد الفتاة زواجهما، وذلك خلال حلقات منفصلة متصلة كل حلقة يواجه فيها البطلان مواقف ومفارقات كوميدية مختلفة.كان يحمل اسم "مش هو ولا هي" قبل تغييره، ويجمعوزوجتهفي الدراما بعد غياب 7 سنوات منذ تقديمهما "عزمي وأشجان" عام 2017، ويشارك في بطولة العمل الجديد كل من: محمد ثروت، إنعام سالوسة، عارفة عبد الرسول، علاء مرسي، وحجاج عبد العظيم، ومن تأليف أحمد سعد والي وعلاء حسن وإخراج علاء إسماعيل ومن إنتاج أحمد السبكي.الجدير بالذكر أنه تردد خلال الفترة الماضية أنباء تفيد حملفي طفلها الثاني، وذلك بعد ظهورها بوزن زائد في الفاعليات الفنية الأخيرة، لكن شقيقتها دنيا نفت هذه الأخبار.يمكنك متابعة خمسة نجوم يعودون إلى دراما رمضان 2025 بعد غياب سنوات

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