جنات تقدم الأغنية الدعائية لفيلم جبل الحريم.. وطرحه في السينمات قريباً

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 26 يناير 2025 02:56 مساءً - بعد شهور طويلة من تأجيل طرح فيلم "جبل الحريم"، بطولة الثنائي سوسن بدر ووفاء عامر، لأسباب إنتاجية مختلفة، انتهت الشركة المنتجة من مراحل تنفيذ الفيلم خلال الفترة الماضية، وصار العمل جاهزاً لطرحه في صالات السينما قريباً.

موعد طرح الفيلم لم يُحدد بعد

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أبطال فيلم "جبل الحريم"

علمت "الخليج 365" بأنّ المطربة جنات ستُقدم الأغنية الدعائية لـ""، حيث انتهت من تسجيلها بالقاهرة خلال الفترة القليلة الماضية، ليكون الفيلم جاهزاً للعرض في صالات السينما، بينما الموعد النهائي لم يُحدد حتى الآن، كون الشركة المنتجة لا تزال تدرس الأمر من ناحية التوزيع.بطولة سوسن بدر، نسرين أمين، وفاء عامر، نهال عنبر، إنجي وجدان، نانسي صلاح، إلهام عبد البديع، أميرة العايدي، ندى بهجت، وتأليف فتحي الجندي وإخراج حسام سلامة، وجرى تصوير العمل ما بين القاهرة والعين السخنة.

وكان فتحي الجندي قد قال في تصريحات لـ"الخليج 365"، خلال وقتٍ سابق، إنّ الفيلم يناقش قضايا عديدة تهمّ المرأة المصرية والعربية بشكلٍ عام، وذلك في إطار اجتماعي تشويقي ممزوج بالغموض والرعب في بعض الأحيان، مؤكداً أن الفيلم لا يتحامل على الرجل إطلاقاً، وأضاف: "وراء كل مأساة تعيشها المرأة رجل بالطبع، لكن الرجل والمرأة يكملان بعضهما البعض، ونتناول القضايا بشكلٍ متوازن من دون التحامل على طرف على حساب آخر، يجب أن نرى الصورة من زاوية مكتملة".

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وفاء عامر تنضم لـ"حكاوي المدينة"

وفي سياقٍ آخر، انضمت الفنانة وفاء عامر قبل أيام إلى مسلسل "حكاوي المدينة"، الذي يضم مجموعة كبيرة من الفنانين، أبرزهم حورية فرغلي، نضال الشافعي، تامر عبدالمنعم، والعمل إخراج حسن السيد، ومن المُقرر انطلاق التصوير خلال الأسابيع القليلة المُقبلة، لعرضه خارج موسم دراما رمضان 2025.

كما تُشارك في موسم دراما رمضان 2025، من خلال مسلسل "الأميرة - ضل حيطة"، بطولة الفنانة ياسمين صبري، نيقولا معوض، هالة فاخر، عزت زين، عابد عناني، مها نصار، هند عبد الحليم، والعمل من تأليف محمد سيد بشير، وإخراج شيرين عادل، وهو مكوّن من 15 حلقة فقط.

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