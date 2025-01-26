إد شيران يصنع التاريخ كأول فنان عالمي يؤدي حفلاً بمملكة بوتان

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 26 يناير 2025 02:56 مساءً - النجم العالمي إد شيران صاحب إنجازات فنية تشهد لها موسيقاه وألبوماته، وقد أضاف لنفسه إنجازاً فنياً جديداً، حيث سجل اسمه في التاريخ؛ كونه أول فنان عالمي يقدم حفلاً موسيقياً في مملكة بوتان.

إد شيران يشارك مقطع فيديو من بوتان

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كشف إد شيران عن سعادته بتقديمه أول حفلٍ غنائي له في بوتان يوم الجمعة 24 يناير، معتبراً إياه أول حفل عالمي في المملكة، وشارك شيران مقطع فيديو عبر حسابه على إنستغرام؛ يضم أبرز لحظاته في الدولة، مسلطاً الضوء على المناظر الخلابة بالبلد الواقعة في جنوب آسيا، ثم لقطات أخرى وهو يتأمل هذا الحدث المهم، حيث يمكن سماعه وهو يقول بينما يقف بجانب المسرح: "من الجنون أن يكون هذا أول حفل دولي هنا. آمل أن يكون هناك المزيد من الحفلات القادمة".

كما كشف أنه أُتيحت له الفرصة لمشاركة وجبة مع الزوجين الملكيين في البلاد؛ الملك جيجمي خيسار والملكة جيتسون بيما، قائلاً: "ذهبت لتناول العشاء مع الملك والملكة أمس، وقالا: نريد فقط أن يأتي الناس إلى البلاد، ويكون هناك حب واحترام للبلاد وفهم المثل العليا"، وأضاف شيران: "أشعر بشرف كبير لاختياري ولا أطيق الانتظار للعزف، هذا هو ما أحبه".

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ثم ينتقل الفيديو إلى لقطات من حفل شيران وهو يرقص على المسرح، بينما يتفاعل معه الجمهور الحاضر بالرقص والغناء والهتافات، وفي إحدى اللحظات يخاطب المغني الجمهور قائلاً: "لقد سافرت حول العالم، وزرت بعض الأماكن المذهلة، لكنني لم أفعل شيئاً كهذا من قبل"، وأضاف: "الآن أتمكن من زيارة بلد مثل بوتان، وأتمكن من الوقوف على المسرح وتقديم هذا العرض هنا. أتذكر أنني عزفت في غرفة فارغة، والآن أتمكن من إحياء أول حفل موسيقي دولي في بوتان على الإطلاق".

وأرفق شيران في تعليقه على الفيديو: "كان لي الشرف أن أكون أول فنان دولي على الإطلاق يعزف في بوتان الليلة الماضية. يا له من حفل! يا له من بلد! يا له من مكان جميل مع أشخاص رائعين!"، واختتم شيران تعليقه بتوجيه الشكر إلى البلاد على الترحيب به وطاقم جولته من أجل "العرض التاريخي"، ومشاركة أمله في العودة مرة أخرى قريباً.

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جولة إد شيران الغنائية

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بدأت الجولة العالمية للنجم إد شيران "Mathematics World Tour" في أبريل 2022، وستنتهي هذا العام 2025. ستبدأ جولة شيران الأوروبية في مدريد بإسبانيا في 5 مايو، ثم في روما، أوسلو بالنرويج، زيوريخ، ستوكهولم بالسويد، وكوبنهاغن بالدنمارك. ومن المقرر أن يؤدي عرضه الأوروبي الأخير في دوسلدورف بألمانيا في 9 سبتمبر.

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