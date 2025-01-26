اتجاه لعرض مسلسل غموض لـ رنا سماحة ومحمد نجاتي في موسم دراما رمضان 2025

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 26 يناير 2025 02:56 مساءً - يُقارب المخرج حسام سلامة على الانتهاء من تصوير مسلسل "غموض" وذلك بعد نحو 6 شهور من التحضير والتصوير، ومن المُفترض الانتهاء منه كاملًا خلال الأسابيع القليلة المُقبلة، حيث أنه مكون من 15 حلقة فقط.

حسم الموقف النهائي خلال أسبوع

أبطال "غموض"

التيك توكر شاكر يثير أزمة في الكواليس

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رنا سماحة تعلن انفصالها عن زوجها

علمت "الخليج 365" أنّ الشركة المنتجة تدرس حاليًا إمكانية عرض "" ضمن خريطة مسلسلات دراما رمضان 2025، لاسيما وأنه أحداثه تدور في إطار من الإثارة والتشويق، وهي التيمة التي تجذب قطاع كبير من الجمهور، حيث سيتضح الأمر جيدًا، خلال الأسبوع المقبل، إما أن يلحق بسباق دراما رمضان، أو تأجيله إلى "الأوف سيزون" خلال النصف الثاني من العام الجاري.يضممجموعة كبيرة من الفنانين، أبرزهم محمد نجاتي، رنا سماحة، ميدو عادل، هاجر الشرنوبي، إلهام عبد البديع، فضلًا عن وفاء عامر، نهال عنبر، محمد أبو داوود، ياسر علي ماهر وآخرين، والعمل تأليف فتحي الجندي، وإخراج حسام سلامة. وتدور أحداثه حول وقوع جريمة قتل في إطار من الإثارة والتشويق.كان التيك توكر محمد شاكر قد أثار أزمة كبيرة في شهر يونيو الماضي، بعد انضمامه إلى طاقم الممثلين، في أولى تجاربه التمثيلية، ليُعلن وقتها الفنان أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، مقاضاة صُنّاع المسلسلكون شاكر ليس عضواً بالنقابة أو لديه تصاريح بمزاولة المهنة، الأمر الذي يُعد مخالفاً للوائح النقابة، لتنجح الشركة المنتجة في إنهاء الأزمة، بعد تقنين موقف شاكر، وضمه إلى "" بشكلٍ رسمي.

كانت رنا سماحة قد أعلنت انفصالها عن زوجها من خلال منشور عبر حسابها الشخصي على موقع الصور والفيديوهات "إنستغرام" قالت فيه: "اللهم لك الحمد، تم الانفصال رسمياً بيني وبين أبو ابني متمنية له التوفيق في حياته القادمة وشكر كل الشكر للمحترم الأمين الأستاذ سعيد بيومي المحامي".

وتفاعل متابعو رنا مع هذا الخبر وتمنوا لها السعادة والاستقرار في حياتها القادمة مع نجلها مالك، وطالبها البعض بالتركيز في مشوارها الفني وتقديم أعمال فنية جديدة.

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