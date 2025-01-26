شكرا لقرائتكم خبر عن سامر المصري يلتقى بـ والدته بعد 14 عامًا في سوريا.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصل النجم السورى سامر المصرى إلى سوريا بعد 14 عامًا من الغياب، والتقى بـ والدته وسط حالة من الفرحة التي تلاقاها منذ وصوله إلى المطار، حيث نشرت صور له على مختلف حساسبات السوشيال ميديا مع والدته، وهو يقبل يدها، وأثناء الاحتفال بوصوله.



سامر المصرى ووالدته



سامر المصرى فى المطار



سامر المصرى يقبل يد والدته

وكان قد نشر النجم السورى سامر المصرى فيديو على حسابه على موقع الصور إنستجرام وعلق عليه قائلاً: "عاشت سوريا حرة"، كما صرح المصرى في الفيديو قائلا: "استنينى يا أمى أستنينى، أخيرًا هاجى أشوفك يا أمى، 14 سنة يا أمى، مبروك يا سوريا مبروك مبروك، مبروك يا أهل سوريا، مبروك يا كل شاب اتغرب، مبروك لكل طفل، مبروك لكل بيت من سوريا، الرحمة للشهداء اللى ضحوا من أجل سوريا".

وفى نفس السياق أعرب الفنان جمال سليمان عن سعادته بالرجوع إلى بلده سوريا بعد 13 سنة، وقال خلال فيديو له على صفحة فيس بوك: شعور غريب إنى أرجع على بلدى بعد غياب 13 عامًا، وشعرت أنهم 100 سنة، مؤكدًا أن لهفة السوريين وسعادتهم شيء هائل.

وأضاف سليمان: عندى أمل كبير أن الأوضاع ترجع على أصلها، على الرغم من تخوف بعض السوريين بالحوادث وغيرها.