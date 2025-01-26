شكرا لقرائتكم خبر عن ثنائيات لأول مرة فى دراما رمضان 2025.. أبرزهم مى عز الدين وآسر ياسين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يشهد موسم دراما رمضان 2025 العديد من المفاجآت، وهى ثنائيات جديدة تعمل لأول مرة على الشاشة، وخلال التقرير نرصد أبزر الثنائيات الفنية الأولى فى أعمال الدرامية وهى كالتالى:

فهد البطل

يشهد مسلسل «فهد البطل» التعاون الأول بين بطليه أحمد العوضي وميرنا نور الدين، يشارك في العمل: أحمد عبد العزيز، لوسي، كارولين عزمي، صفاء الطوخي، عصام السقا، محمود البزاوي، يارا السكري، صفوة، عزت زين، وعدد آخر من الفنانين.

الحب كله

ويجتمع الفنانان آسر ياسين ومي عز الدين للمرة الأولى من خلال أحداث مسلسل «الحب كله» الذي يعرض فى رمضان المقبل، ويشارك فى العمل أشرف عبد الباقي، دياب، سما إبراهيم، ميس حمدان، من إنتاج شركة ميديا هب "سعدي جوهر"، من تأليف تامر محسن وسيناريو وحوار تامر محسن ومها الوزير، وإخراج تامر محسن.

الكابتن

يتعاون أكرم حسنى وآية سماحة للمرة الأولى من خلال مسلسل «الكابتن» الذي يعرض في رمضان المقبل، مع الفنانين: سوسن بدر، سامي مغاوري، أحمد عبد الوهاب، عمر شوقي، أحمد الرافعي، وعدد آخر من الفنانين، وهو مكون من 15 حلقة.

الغاوي



يلتقي الفنان أحمد مكي مع الفنانة عائشة بن أحمد للمرة الأولى من خلال مسلسل «الغاوي»، ويجتمعا فيه مع الفنانين: عمرو عبد الجليل وأحمد كمال وأحمد بدير، تأليف طارق الكاشف وإخراج محمد العدل، ينتمى لنوعية أعمال الـ15 حلقة، يقدم مكي خلال أحداثه الدراما الشعبية لأول مرة.