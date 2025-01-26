شكرا لقرائتكم خبر عن نيللي كريم رحلة كفاح فراشة الباليه من السينما للدراما جعلت لها مكانة خاصة بموهبتها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أجيال بتسلم أجيال، مقولة تنطبق في كل المجالات بما فيها مجال الفن، فمنذ قديم الأزل والفن المصري يحظى بالتميز والإبداع الذى صنعه الكثير من النجوم، أمثال يوسف وهبي وفؤاد المهندس وعبد المنعم مدبولي وإسماعيل ياسين وأمينة رزق وزينات صدقي وغيرهم من النجوم الكبار الذين أثروا الفن المصري بأعمال مميزة، وبحكم أن جيل بيسلم جيل فنرى الكثير من النجوم والنجمات حاليًا يستكملون هذه المسيرة، أبرزهم النجمة نيللي كريم التي استطاعت أن تحتل مكانة كبيرة وخاصة في قلوب المصريين والوطن العربي.

نيللي كريم احتلت مكانة خاصة لبراعتها في التمثيل، فرغم أن بدايتها كانت راقصة "باليه"، ولم تكن تتخيل أن تخوض فكرة التمثيل إلا أنها استطاعت أن تُظهِر إتقانها وتفانيها وتمكنها من أدواتها التمثيلية التي جعلتها نجمة في السينما لفترة طويلة وكان جواز مرورها إلى عالم الدراما التليفزيونية والتي أثبتت بشكل أكبر تمكنها من تجسيد الشخصيات بسلاسة وسهولة وصلت للمشاهد لتجعلها متابعاً لأعمالها وينتظرها بشغف كبير.

نيللي كريم بدأت مشوارها الفني من خلال الباليه، حيث انضمت عام 1991 كراقصة باليه في دار الأوبرا المصرية، وبسبب رشاقتها التي يمكن وصفها بأنها "فراشة" كانت سبباً في مشاركتها في فوازير "ألف ليلة وليلة" عام 1995، لتبدأ رحلتها مع التمثيل فكان مشاركتها في مسلسل "وجه القمر" مع سيدة الشاشة العربية الفنانة فاتن حمامة نقطة تحول مهمة في مسيرتها الفنية ووضعتها على خارطة الطريق لنجمة من طراز فريد، وشاركت في العام الذي يليه في مسلسل "حديث الصباح والمساء" التي جسدت خلالها شخصية "دنانير".

اتجهت نيللي كريم بعد ذلك للسينما بجانب الدراما، فشاركت في فيلم "شباب على الهوا" وفيلم "هروب مومياء" عام 2002، إلا أن انطلاقتها الحقيقية التي كان لها تأثير في مسيرتها هو فيلم "سحر العيون" مع الفنان الراحل عامر منيب، لتبدا سلسلة من النجاحات في السينما في بداية الألفينات بأدوار متنوعة بين الكوميدي والتراجيدي منها، "غبى منه فيه"، "حبك نار"، "فتح عينيك"، "حرب اطاليا"، "أحلام الفتى الطايش"، "زهايمر"، "الرجل الغامص بسلامته"، "678"، "الفيل الأزرق" بجزأيه الأول والثاني.

ركزت نيللي كريم بشكل كبير في الدراما التليفزيونية وخاصة في موسم رمضان منذ عام 2013، وحتى وقتنا الحالي أي 12 عام بشكل متصل تقريباً، بدأت فيها بمسلسل "بنت اسمها ذات" لتكن مجرد البداية لنجمة من طراز فريد في التليفزيون، وقدمت أدواراً صعبة تركت بصمة لدى الجمهور فقدمت مسلسل "سجن النساء" والذى يعتبر نقطة فاصلة وهامة في مسيرتها في عالم الدراما التليفزيونية، لتظهر براعتها في أعمالها التليفزيونية وأصبحت نجمة لا يمكن الاستغناء عنها في رمضان ومن هذه الأعمال، "سرايا عابدين"، "تحت السيطرة"، "سقوط حر"، "لأعلى سعر"، "اختفاء"، وحظت نيللي كريم باشادات من الجمهور والنقاد على أدوارها، وقررت أن تنتقل من التراجيديا، لتبدع في الكوميدية من خلال مسلسل "بـ 100 وش" والذى استطاع أن يحقق نجاحا جماهيريا غير مسبوق وقت عرضه في رمضان عام 2020، وواصلت تقديمها المسلسلات في رمضان، حيث قدمت "ضد الكسر"، "فاتن أمل حربى" والذى كان تحدياً كبيراً وناقض قضية هامة وهي الولاية التعليمية للأبناء ليناقش قانون الأحوال الشخصية، وهو ما تفاعل معه الجمهور، واتجهت نيللي كريم بعد ذلك للصعيد في مسلسل "عملة نادرة"، وكان آخر أعمالها العام الماضي هو مسلسل "فراولة".

نيللي كريم تواصل نجاحاتها في الدراما الرمضانية في عام 2025، من خلال مسلسل "جانى في المنام" إنتاج شركة "ميديا هب – سعدى جوهر"، والذى سيكون مفاجأة للجمهور، حيث يشاركها في بطولة العمل كل من كندة علوش، روبي، جيهان الشماشرجي.



نيللي كريم فى طفولتها وبدايتها مع الباليه



نيللي كريم



النجمة نيللي كريم



الفنانة نيللي كريم



مسلسل تحت السيطرة



مسلسل سجن النسا



مسلسل سقوط حر



مسلسل ضد الكسر



مسلسل بـ 100 وش