الإعلان عن الفنانين المشاركين في ليلة عبد الرحمن بن مساعد بموسم الرياض

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 26 يناير 2025 01:23 مساءً - تستعد الرياض في يوم 7 فيراير 2025 إقامة ليلة طربية خاصة بعنوان "صادق الشاعر" الأمير عبد الرحمن بن مساعد، ضمن حفلات موسم الرياض بنسختة الخامسة، وبتنظيم من روتانا.

الفنانون المشاركون في ليلة الأمير عبدالرحمن بن مساعد

أعلن حساب روتانا لايف عن الفنانين المشاركين بهذه الليلة وهم 4: الفنان محمد عبده، الفنانة أنغام، الفنان ماجد المهندس، والفنانة أميمة طالب، ونشر بوستر الحفل الذي ضم صورة الأمير الشاعر عبد الرحمن بن مساعد، والفنانين الأربعة وكتب: "ليلة الأمير عبدالرحمن بن مساعد وصادق الشاعر، سنحتفي بالكلمة وأعذب الألحان في ليلة لا تنسى، برفقة فنان العرب محمد عبده وصوت الحب ماجد المهندس وصوت مصر النجمة أنغام والنجمة أميمة طالب، 7 فبراير،محمد عبده أرينا "

كما نشر حساب موسم الرياض بوستر الحفل أيضًا وعلق وكتب: "ليلة استثنائية تجمع بين الشعر والموسيقى مع الأمير عبدالرحمن بن مساعد وصادق الشاعر وفنان العرب محمد عبده وصوت الحب ماجد المهندس والفنانة أنغام والفنانة أميمة طالب ".

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حفلات مسرح محمد عبده أرينا

يُذكر أن الحفلات المتبقية بموسم الرياض على مسرح محمد عبده أرينا هي فنان العرب والنجوم والذي سيحييه الفنانمع عدد من نجوم الأغنية وذلك في 31 يناير 2025، والذي تم نفاذ تذاكرها بعد طرحها مباشرةً، وقد نشر حساب روتانا لايف بوستر الحفل وقتها وعلق وكتب: "كيف نخفي حبنا والشوق فاضح نفاد جميع التذاكر - Sold Out موعدنا يوم 31 يناير في ليلة طربية مختلفة بقيادة المايسترو هاني فرحات"، وأعلن نفس الحساب أيضًا عن ليلة إضافية سيحييها الفناننظرًا للإقبال الكبير على حفله ونشر بوستر الحفل الإضافي والإعلان عنه وكتب: "مفاجآت موسم الخيال ما تخلص، نزولاً عند رغبة الجماهير تقرر ليلة إضافية، جلسة لفنان العربيوم 1 فبراير خلوكم جاهزين جلسة من العيار الثقيل ".

كما تبقى آخر حفل لموسم الرياض وهو "ليلة تكريم الفنان الراحل عبد الكريم عبد القادر" وذلك بتاريخ 25 فبراير.

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