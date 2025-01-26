مروة محمد خاص لـ"الخليج 365": انتظروني بأعمال مختلفة في الزافر واكبشنال

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 26 يناير 2025 01:23 مساءً - كشفت الفنانة مروة محمد عن أعمالها الجديدة التي لا زالت تقوم بتصويرها لعرضها الفترة القادمة، وقالت لـ"الخليج 365": "سيشاهدني جمهوري خلال الفترة القادمة بعملين الأول سيتم عرضه بالموسم الرمضاني 2025 بإذن الله، وهو مسلسل "الزافر" على قناة sbc، وهو مسلسل تراثي يشاركني العمل نخبة من الفنانين ومنهم الفنان جبران الجبران وراشد الشمراني وأضوى فهد وغادة الملا، بالإضافة إلى آخرين، عبد الإله الهزازي والمخرج سيف الشيخ نجيب"، وأضافت: "أما العمل الثاني فهو مسلسل "اكبشنال" وهو خارج الموسم الرمضاني، وسيتم عرضه على mbc وشاهد، ويشاركني بالعمل الفنان محمد الحجي وفيصل العمري ومريم الغامدي ودينا مسلم ويقع بـ 90 حلقة. وأتمنى أن تنال الأعمال الأصداء الجميلة عند عرضها، وهي أعمال مختلفة وجديدة، وتحمل أحداثاً كثيرة ومفاجأة ستنال إعجاب المشاهد بإذن الله".

عمل يُعرض لمروة محمد الآن

يُعرض الآن للفنانة مروة محمد مسلسل "خريف القلب"، وهو أول مسلسل سعودي درامي رومانسي من إنتاج سعودي تركي مقتبس من قصة تركية تقع أحداثه في 90 حلقة، وهو مسلسل "حطام"، وتبدأ أحداثه عندما تكتشف عائلتان بعد "17" عاماً، حصول تبديل بين ابنتيهما يوم ولادتهما، فتنشأ ابنة العائلة الفقيرة في منزل الأسرة الثرية والعكس بالعكس، وتبدأ التطورات بالتوالي من خلال الأحداث، وتحدث الكثير من المفاجآت بها.

والمسلسل من بطولة نخبة من النجوم، منهم الفنان عبد المحسن النمر، إلهام علي، مروة محمد، فيصل الدوخي، لبنى عبد العزيز، إبراهيم الحربي، هند محمد، ميرال مصطفى، جود السفياني، فيصل الزهراني، تركي الشدادي، مهيرة عبد العزيز، أروى، نذير غليون، بالإضافة إلى آخرين.

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