كيف وصفت أحلام عملها مع عبد الرحمن بن مساعد بالعناق الأخير؟

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 26 يناير 2025 01:23 مساءً - كشفت الفنانة الإمارتية أحلام خلال تواجدها قبل أيام بالرياض لإحياء حفلها "ليلة فنانة العرب أحلام"، ضمن حفلات موسم الرياض بنسخته الخامسة على مسرح أبو بكر سالم وبتنظيم من بنش مارك، عن قصة أغنيتها "العناق الأخير" من كلمات الأمير الشاعر عبد الرحمن بن مساعد قائلة: "هذا هو عملي للمرة الثانية مع الأمير عبد الرحمن بن مساعد، ويُعد تشريفاً لي، وهو من الشعراء الذين أعتز بهم وأحب قصائده وأتابعها باستمرار، وكذلك كنت أحرص على حضور أمسياته الشعرية، وكان آخر أمسية حضرتها التي أقيمت مؤخراً بالمملكة العربية السعودية، وأنا من عشاق هذا الشاعر، وعندما طلبت من الأمير قصيدة لأغنيها أخبرني أنه سوف يعطيني عملاً مكبله يحتوي على عدة كوبليهات، وهنا شعرت أنه أعطاني مسؤولية كبيرة، وهي أغنية "العناق الأخير"، وهو عمل به مقامات، وفي لحظة بعد أن استمعت لها، خفت وكنت أريد أن أقول له إذا من الممكن أن يستبدلها وتعطيني لحناً وعملاً آخر، لكن زوجي مبارك الهاجري قال لي أمّ فاهد أنتِ صوت مميز لماذا كل هذا الخوف، غني العمل إلى أن تتشبعي منه ثم غنيه بشكل نهائي، وبالفعل فعلت ما قاله لي زوجي أبو فاهد، ولكن المفاجأة الجميلة كانت عندما انتهيت من العمل وسمعه الأمير وأرسل مسج ورأيه بالأغنية بعد أن غنيتها حقيقة الكلام الذي قاله لي أسعدني وحملني مسؤولية أكبر، حيث قال عمل جميل وذكرني بأغنية "شبيه الريح" وبالأغاني الجميلة، وكتب الأمير عبد الرحمن بن مساعد تغريدة على منصة إكس وقال عن "العناق الأخير": "إنها من الأعمال التي سأفتخر أنها كانت يوماً من الأيام من كلماتي وغناء أحلام".

وأضافت: "صراحة كلامه هذا جعلني سعيدة وأشعر إنني كبرت وهذا ليس غريباً من السعودية، لذلك كل العالم لابد أن يعلم ماذا تعني لي السعودية فأنا أحبها كثيراً".

ألبوم أحلام "العناق الأخير"

كانت الفنانة أحلام قد دشّنت خلال حفلها الذي أقامته بموسم الرياض يوم الخميس ألبومها الجديد لعام 2025، الذي جاء تحت شعار: صُنع في السعودية، وحمل عنوان: ""، وقدّمت لجمهورها باقةً مختارة من أغاني الألبوم الجديد، إلى جانب أغانيها الكلاسيكية المحبوبة.

وكانت أحلام قد كتبت تغريدة عن الألبوم وعن أغنية العناق الأخير حيث قالت: "تشرفت في هذا الألبوم العناق الأخير بالتعاون مع أديب الكلمة والشعر سمو الأمير عبدالرحمن بن مساعد، في عمل مكبله العناق الأخير حملني مسئولية كبيرة، وأتمنى اني كنت على قد المسئولية الكبيرة في غناها وأن الجمهور الكبير لسمو الأمير وجمهوري وصلهم العمل كما وصلني من كلمات وألحان".

ورد عليها الأمير الشاعر عبد الرحمن بن مساعد وكتب: "الله يحفظك ويسعدك تشرفت بالتعاون معك لثاني مرة الأولى كانت في تشرق الشمس وتغيب والآن في العناق الأخير.. أنتِ فنانة عظيمة ومبدعة والأغاني المكبلهة المتعددة النقلات الموسيقية نغماً وإيقاعاً من هذه النوعية أغانٍ بالغة الصعوبة وتحتاج لفنان متمرس ولديه مقدرة عالية وتمكن وخبرة وكذلك مصداقية ومكانة كبيرة عند الجمهور وهذا كله اجتمع فيك.. أبدعتِ أختي الغالية أم فاهد وهذا العمل "العناق الأخير " من الأعمال التي أعتز بها في مسيرتي بفضل إبداعك.. وشكراً للموزع المتميز أسامة الهندي".

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