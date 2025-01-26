بعد رحيلها الصادم.. تفاصيل جنازة زوجة الفنان سامي مغاوري

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 26 يناير 2025 01:23 مساءً - أعلن الفنان الشاب كريم مغاوري، نجل الفنان سامي مغاوري، خبر رحيل والدته فجر اليوم الأحد 26 يناير، وذلك عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

رحيل زوجة سامي مغاوري

وضح كريم مغاوري في منشوره تفاصيل الجنازة قائلاً: "بإذن الله موعد صلاة الجنازة على والدتي الأحد بعد صلاة الظهر بمسجد عمرو بن العاص.. نسألكم الدعاء لها بالرحمة والمغفرة"، ومن المفترض أن يتم بعدها تشييع الجثمان للدفن في مقابر العائلة.

وقد تفاعل عدد كبير من رواد السوشيال ميديا مع هذا الخبر وقاموا بتقديم واجب العزاء لكريم مغاوري، وتمنوا للراحلة الرحمة والمغفرة.

الجدير بالذكر أنه خلال الأيام الماضية كشف كريم سامي مغاوري عن تعرض والدته مؤخراً لوعكة صحية تسببت في نقلها للمستشفى، وعلى ما يبدو أن حالتها الصحية لم تتحسن بشكلٍ ملحوظ ورحلت عن عالمنا.

آخر أعمال سامي مغاوري السينمائية

يُذكر أن آخر أعمال سامي مغاوري كانت مشاركته في فيلم "المستريحة" من بطولة: ليلى علوي، بيومي فؤاد، محمد رضوان، محمودالليثي، عمرو وهبة، مصطفى غريب، نور قدري، وعبدالرحمن ظاظا. ويأتي الفيلم من تأليف محمد عبد القوي، أحمد أنور، أسامة حسام الدين، وأحمد سعد والي، وإخراج عمرو صلاح.

وتدور قصة الفيلم حول المحتالة الشهيرة "شاهيناز المرعشلي" التي تعود إلى مصر بعد عشرين عاماً من الهروب، لاستعادة ماسة ثمينة دفنتها قبل هروبها، فتكتشف أن المقبرة قد تم نقل الجثث منها؛ فتقرر جمع أبنائها لمساعدتها في البحث عن الماسة.

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