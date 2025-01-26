محمد رمضان يعلق على تكريم الرئاسة الفرنسية له!

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: نشر الفنان محمد رمضان عبر حسابه الرسمي على “إنستغرام” صورًا له خلال زيارته الى باريس، والتي التقى فيها مستشار الشؤون الاستراتيجية للرئيس الفرنسي، خافيير شاتل، معربًا عن سعادته وفخره بالحفاوة التي تلقاها من الجانب الفرنسي.

أعرب محمد رمضان عن فخره بالحصول على الاعتراف الرسمي من الرئاسة الفرنسية، بمكانته في الفن العربي، حيث قال في تعليقه على الصور: “سعدت بالترحيب بالسيد خافيير شاتل مستشار الشؤون الاستراتيجية للرئيس الفرنسي خلال زيارته أمس. إنه لشرف حقيقي أن أحصل على هذا الاعتراف من الرئاسة الفرنسية كفنان مصري عربي”. وأضاف رمضان شكره العميق لفرنسا، معتبراً إياها “مهد الثقافة والرقي”.

كان رمضان حاضرًا أيضًا في ملعب “بارك دي برانس” لمتابعة مباراة فريق باريس سان جيرمان ضد مانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا، والتي انتهت بفوز باريس سان جيرمان 4-2. ونشرت الصفحة الرسمية للملعب عبر “إنستغرام” صورًا له، معبرة عن ترحيبها به في الملعب، حيث كتبت “محمد رمضان عندنا”؛ هذه اللفتة تعكس أهمية وجوده في هذا الحدث الرياضي البارز.