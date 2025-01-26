مقرّب يكشف: علاقة ميغان وهاري “ساخنة جداً”!

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: قال الأمير هاري إنه عرف أن ميغان ماركل هي “الشخص المناسب” منذ المرة الأولى التي التقيا فيها، ويبدو أن هذا الاتصال الفوري لا يزال قوياً بعد ست سنوات من الزواج وإنجاب طفلين.

بدأت قصة الخطوبة السريعة بين الزوجين في عام 2017 بعد موعد أعمى أولي في لندن، قبل أن يعقدا قرانهما بعد عام واحد خلال حفل زفاف في كنيسة القديس جورج.

وعلى الرغم من التكهنات المستمرة حول زواجهما، فإن الأمير هاري وميغان “في حب عميق” كما كانا دائمًا، وفقًا لتقرير جديد استطلع أراء المحيطين بهما.

قال أحد زملاء العمل السابقين وهو يلخص الديناميكية الحارة بين ميغان وهاري خلف الكواليس: “إن العلاقة ما تزال ساخنة جداً بينهما، إنهما مغرمان ببعضهما البعض. لقد أوضحا المزيد حول كيف يكون الأمر عندما يكونان في حضرة طرف ثالث. الطريقة التي ينظران بها إلى بعضهما البعض، تدفعك لأن تقول في نفسك ربما لا ينبغي لي أن أكون هنا الآن”.

وكشف المصدر المطلع أيضًا عن سبب وضع هاري مظلة “الحماية” عندما يكون في الأماكن العامة مع ماركل، وهو تناقض كبير مع الفرد “اللطيف” و “المريح” الذي يكون عليه في الخاص أو أثناء الظهور الفردي. وأضاف: “إنه يحميها كثيرًا لأن الناس سيئون جدًا معها”.

دوق ودوقة ساسكس، والدا الأمير آرتشي والأميرة ليليبت، ليسا غريبين على الشائعات حول علاقتهما. في العام الماضي، خضع زواجهما للتدقيق حيث تم التخلص التدريجي من ظهورهما المشترك المليء بالمودة العلنية لصالح المشاريع الفردية.

“من الواضح أن النهج المزدوج يتطور”، هكذا قال أحد أصدقاء ماركل وهاري لمجلة People في ذلك الوقت، مضيفًا: “لقد حقق الدوق والدوقة الآن تقدمًا كبيرًا كأفراد، وليس فقط كزوجين. يبدو أن الدوق يركز على عمله في مجال الرعاية، وركزت الدوقة على مسارها الريادي”.

حتى أن الأمير هاري دحض علنًا الشائعات التي تفيد بوجود مشاكل في الجنة، مازحًا، “من الواضح أننا اشترينا أو انتقلنا من منزل إلى آخر 10 أو 12 مرة. من الواضح أننا طلقنا ربما 10 أو 12 مرة أيضًا”.

وأضاف: “من الصعب مواكبة ذلك، ولكن هذا هو السبب في أنك تتجاهله نوعًا ما. الأشخاص الذين أشعر بالأسف عليهم أكثر من غيرهم هم المتصيدون. آمالهم مبنية ومبنية، وكأنهم يقولون، نعم، نعم، نعم، نعم، نعم، ثم لا يحدث ذلك. لذلك أشعر بالأسف عليهم. بصدق، أشعر بالأسف عليهم”.