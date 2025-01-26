أحمد سعد وصناع ألبومه يردون على اتهامهم بسرقة لحن أغنية نور العين لعمرو دياب

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 26 يناير 2025 11:53 صباحاً - حلَّ الفنان أحمد سعد ضيفاً على برنامج "الحكاية" الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب والمذاع على قناة ام بي سي مصر، وخلال اللقاء تطرق إلى أكثر من موضوع منها الجدل المثار حول أغنيته الجديدة "حبيبنا" واتهامه بسرقتها من أغنية "نور العين" للفنان عمرو دياب.

كيف رد أحمد سعد على اتهامه بسرقة لحن أغنية "نور العين" لـ عمرو دياب؟

في بداية الأمر قام الفنان أحمد سعد بغناء أغنية "حبينا" برفقة فرقته الموسيقية والتي اصطحبها في استديو البرنامج وسط تفاعل كبير من الإعلامي عمرو أديب وصناع ألبومه الأخير الذين تواجدوا معه في حلقة البرنامج وهم الملحن عزيز الشافعي والملحن والمطرب نادر حمدي، عقب ذلك وجه "أديب" سؤلاً لـ "" قال من خلاله: "الأشرار قالوا انها اتعملت من 30 سنة"، ليرد عليه الأخير: "ليسوا أشرار هم أشخاص جيدة".

وهنا قرر المطرب والملحن نادر حمدي التأكيد على أن أغنية "حبيبنا" لا تشبه أغنية "نور العين" إلا في شيء واحد وهي ما يسمى بالتفعيلة فقط وهذا أمر عادي، مكملاً: "لا يوجد تشابه بين الأغنيتين خالص هو ممكن التفعيلة بس اللي فيها شبه ولكن ده شيء عادي، و حصلت في ريحة الحبايب لعمرو دياب تفعيلتها شبه ذهب الليل طلع الفجر".

وهنا قرر الملحن عزيز الشافعي التأكيد على حديث نادر حمدي بعدم سرقة لحن أغنية "نور العين"، ولكن قبل نهاية حديثه قال مازحاً: "لو عملوا حاجة شبه عمرو دياب دي حاجة كويسة".

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"حبيبنا " أحدث ألبومات أحمد سعد

طرح النجمخلال اليومين الماضيين ألبوم "حبيبنا" عبر مختلف المنصات والذي جاء مكونًا من 9 أغانٍ تضم عدداً من الألوان الموسيقية يقدمهامستفيداً من خبرته في المجال الفني خلال السنوات الماضية مقدماً تجربته الشخصية في ألبوم غنائي بشكل مختلف. جاءت أغاني ألبوم أحمد سعد الجديد "" كالتالي: أغنية "مفتقدني" من كلمات تامر حسين وألحان عزيز الشافعي وتوزيع نادر حمدي، أغنية "عايز سلامتك" كلمات تامر حسين وألحان عزيز الشافعي وتوزيع نادر حمدي، أغنية "حبيبنا" التي تحمل اسم الألبوم وهي من كلمات تامر حسين وألحان مدين وتوزيع أحمد إبراهيم، وأغنية "لو تيجي" من كلمات أدهم معتز وألحان تامر علي وتوزيع نادر حمدي.

ومن أغاني الألبوم أغنية "تيجي نحارب" من كلمات منة القيعي وألحان إيهاب عبد الواحد وتوزيع أحمد إبراهيم، "بسيط" من كلمات نادر عبدالله وألحان وتوزيع أحمد إبراهيم، أغنية "سودا سودا" من كلمات منة القيعي وألحان إيهاب عبد الواحد وتوزيع نادر حمدي، أغنية "أنا مشيت" من كلمات تامر حسين وألحان عزيز الشافعي وتوزيع نادر حمدي، وأغنية "عمري اللي فات" من كلمات محمد الشافعي وألحان وتوزيع محمد إبراهيم.

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