من بينهم شاكيرا: الكشف عن المؤدين في حفل غرامي 2025

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 26 يناير 2025 11:53 صباحاً - أيام قليلة تفصلنا عن أهم حدث موسيقي، حيث من المقرر إقامة حفل توزيع جوائز غرامي 2025 في نسخته الـ 67، يوم الأحد القادم 2 فبراير. ومع اقتراب الحدث الذي ينتظره عشاق الموسيقى والغناء، كشفت أكاديمية التسجيل المعنية بتوزيع الجوائز عن أسماء المؤدين في الحفل، والتي جاءت من بين أسمائهم النجمة الكولومبية شاكيرا.

العديد من النجوم يؤدون في حفل غرامي 2025

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كشفت أكاديمية التسجيل من خلال موقعها على الإنترنت ووسائل التواصل الإجتماعي عن قائمة الفنانين المشاركين في حفل توزيع جوائز غرامي من خلال أدائهم الحي، والتي تضم تسعة مرشحين حاليين.

ستقدم شاكيرا، بيلي إيليش، تشابيل روان، تشارلي إكس سي إكس، دوتشي، سابرينا كاربنتر، بينسون بون، تيدي سويمز، وراي، عروضًا في حفل توزيع الجوائز الذي يستضيفه تريفور نواه.

وتتضمن هذه الدفعة الأولى من الموسيقيين ستة من المرشحين الثمانية لجائزة أفضل فنان جديد- بون، روان، دوتشي، كاربنتر، سويمز، وراي.

قال الرئيس التنفيذي لأكاديمية التسجيل هارفي ماسون جونيور في بيان: "لن تقتصر جوائز غرامي القادمة على الاحتفال وتكريم الأفضل في الموسيقى هذا العام. بل ستظهر أيضًا كيف يمكن لقوة الموسيقى أن تساعد في إعادة البناء ورفع معنويات ودعم المحتاجين. نحن سعداء للغاية لأن العديد من الفنانين في مجتمعنا يتجمعون معًا في هذا الوقت لإظهار الدعم لزملائهم من صناع الموسيقى وغيرهم ممن تأثروا بحرائق الغابات الأخيرة".

تريفور نواه يعود لاستضافة حفل غرامي

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بعد أن استضاف تريفور نواه حفل توزيع جوائز غرامي الأربع السابقة، سيعود الممثل الكوميدي لاستضافة حفل هذا العام للمرة الخامسة، الذي من المرجح أن يكون حدثاً أكثر هدوءاً في أعقاب حرائق الغابات في لوس أنجلوس.

وجاء في الكشف عن استضافة نواه للحدث عبر إنستغرام، التالي: "يعود تريفور نواه، المرشح لجائزة غرامي، كمضيف، وسيقود بثاً تلفزيونياً خاصاً لجوائز غرامي، وهي ليلة لن تحتفل بالعام في الموسيقى فحسب، بل ستجمع أيضاً أموالاً إضافية لدعم جهود الإغاثة من حرائق الغابات، وتكريم شجاعة وتفاني المستجيبين الأوائل، وتكريم الروح المرنة لمدينة لوس أنجلوس"، وأضاف البيان: "من خلال قوة الموسيقى، انضموا إلينا في 2 فبراير على CBStv وParamountPlus لحفل توزيع جوائز غرامي 2025، مباشرةً من لوس أنجلوس".

ويأتي ذلك بعد أن أعلن حفل توزيع جوائز غرامي الأسبوع الماضي أنهم سيستمرون في موعد حفل توزيع الجوائز، المقرر في 2 فبراير، في Crypto.com Arena، على عكس العروض والحفلات الأخرى التي تم تأجيلها بسبب حرائق الغابات في لوس أنجلوس، ولكن من المقرر أن يتضمن العرض مكوناً مهماً لجمع التبرعات لدعم جهود الإغاثة من حرائق الغابات، وسيكرم شجاعة وتفاني المستجيبين الأوائل.

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