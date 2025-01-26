شكرا لقرائتكم خبر عن سعاد حسنى فى ذكرى ميلادها.. شاهد كيف ترى الجمال والأنوثة ومفهومها للست القوية والان مع تفاصيل الخبر

تحل اليوم الأحد ذكرى ميلاد أيقونة السينما سعاد حسني والتي ولدت فى 26 يناير عام 1943، فى حى بولاق أبو العلا بمحافظة القاهرة، لأب كان يعمل خطاطا شهيرا، وهو محمد حسنى البابا، وكان ترتيبها العاشر بين إخوتها، وكان لديها ستة عشر أخا وأختا.

وهي الفنانة التي كانت ترى جمال الحياة في بساطتها، وهو ما يترجم رؤيتها للحياة وللأشياء، حيث قالت في لقاء نادر مع برنامج كلمة في سهرة، إن الأنوثة معناها الرقة والبساطة والعذوبة والود، وأن المكياج الحقيقي للمرأة وجمالها ينبع من داخلها من قلبها وصفاتها وهو ما ينعكس على وجهها، مضيفة إلى أنها تحب أن يقال عليها "ست كمل" ست عاقلة.

وأكدت سعاد حسني أن المرأة القوية هي التي تثير إعجابها، حيث تستطيع أن تتحمل المسئولية "مش انها تسيل حديد"، كما ترى أن الغموض يضيف لجمال المرأة، ولكن الغموض المبني على المشاكسة، لكنها من أنصار الصراحة والوضوح في الحياة والفن.

لم تكن سعاد حسنى تمتلك سوى شقيقتين فقط هما كوثر وصباح، أما باقى إخوتها فكانوا مقسمين بين أبويها، حيث كان لديها ستة إخوة من أمها، وثمانية من أبيها، وأشهرهم بالطبع كانت الفنانة نجاة الصغيرة.

انفصل والدا سعاد حسنى عندما كانت فى الخامسة من عمرها، ثم تزوجت والدتها من عبد المنعم حافظ الذي كان يعمل مفتّشًا فى التربية والتعليم، وكانت سعاد وشقيقتاها يعشن مع الأم وزوجها.

لم تتلق سعاد حسنى أى حظ من التعليم فى المدارس النظامية كغيرها من الأطفال، ولكن اقتصر الأمر على تلقينها بعض أساسيات القراءة والكتابة فى المنزل.



الفنانة سعاد حسنى



سعادحسنى



الفنانة سعاد حسنى

بدأت سعاد حسنى التمثيل فى عام 1959، وكانت معظم أفلامها فى الفترة بين 1959 إلى 1970، وحملت لقب سندريلا الشاشة العربية.

وصل رصيد الفنانة الراحلة سعاد حسنى من الأفلام السينمائية إلى 91 فيلما، منها أربعة أفلام خارج مصر، بالإضافة إلى المسلسل الشهير “هو وهى”، الذي شاركها فى بطولته الفنان أحمد زكى، كما قدمت ثمانية مسلسلات إذاعية.

بدأت سعاد حسنى العمل السينمائى من خلال فيلم "حسن ونعيمة" عام 1959، الذى لعبت من خلاله دور نعيمة، أمام المطرب الشاب وقتها محرّم فؤاد، الذى لعب دور حسن، وكان آخر أفلامها "الراعى والنساء"، مع الفنان أحمد زكى والفنانة يسرا.