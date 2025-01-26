شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد سعد: قصدت التغيير في نوعية الأغاني بألبومي الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب النجم أحمد سعد عن سعادته بردود الأفعال التي تلقاها على ألبومه الجديد الذى حمل اسم "حبيبنا" وتم طرحه من حوالى أسبوع وتصدر المشهد الغنائى.

وقال أحمد سعد في تصريحات لـ"الخليج 365": الحمد لله ردود أفعال الألبوم فاقت توقعاتى من داخل الوسط الفني وخارجه، وقصدت التغيير في نوعية الأغانى التي قدمتها خلال الألبوم والحمد لله لاقت نجاحًا كبيرًا مع الجمهور وتصدرت الأغانى التريند.

وطرح مؤخرًا النجم أحمد سعد، ألبومه الغنائى الجديد "حبيبنا" عبر يوتيوب ومنصات الموسيقى المختلفة، فى مفاجأة لجمهوره يقدمها بمشاركة عدد كبير من أهم صناع الموسيقى فى الوطن العربى.

ألبوم "حبيبنا" لـ أحمد سعد يتكون من 9 أغنيات جديدة تضم عددا من الألوان الموسيقية يقدمها أحمد سعد مستفيدا من خبرته فى المجال الفنى خلال السنوات الماضية مقدما تجربته الشخصية فى ألبوم غنائى بشكل مختلف.

يضم الألبوم أغنية "حبيبنا" التى تحمل اسم الألبوم وهى من كلمات تامر حسين وألحان مدين وتوزيع أحمد إبراهيم، وأغنية "مفتقدني" من كلمات تامر حسين وألحان عزيز الشافعي وتوزيع نادر حمدي، وأغنية "عايز سلامتك" كلمات تامر حسين وألحان عزيز الشافعي وتوزيع نادر حمدي.

ومن أغاني الألبوم أغنية "لو تيجي" من كلمات أدهم معتز وألحان تامر علي وتوزيع نادر حمدي، و"تيجي نحارب" من كلمات منة القيعي وألحان إيهاب عبد الواحد وتوزيع أحمد إبراهيم، و"بسيط" من كلمات نادر عبدالله وألحان وتوزيع أحمد إبراهيم، وأغنية "سودا سودا" من كلمات منة القيعي وألحان إيهاب عبد الواحد وتوزيع نادر حمدي.

ويقدم أحمد سعد في ألبومه أيضا أغنية "أنا مشيت" من كلمات تامر حسين وألحان عزيز الشافعي وتوزيع نادر حمدي وأغنية "عمري اللي فات" من كلمات محمد الشافعي وألحان وتوزيع محمد إبراهيم.