شكرا لقرائتكم خبر عن خالد منصور: أرفض تصنيف الأفلام وهدفى الأول كان إمتاع الجمهور بعمل جيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال المخرج خالد منصور مخرج فيلم "البحث عن منفذ لخروج السيد رامبو" خلال ندوة تكريم صناع الفيلم بتليفزيون الخليج 365: كنا حريصين من البداية أن نقدم فيلما جيدا الجمهور يحبه، دون أن يصنف، فأنا ضد تصنيف الأفلام، وبدأنا في العمل على الفيلم وكنت مشارك في جزء من الكتابة مع محمد الحسيني، وكنت أكتب بعين الكاتب والمخرج، وكان يساعدني فكرة أنني مخرج حيث كنت أرى المشاهد بصريًا، لذا كتبنا تفاصيل معينة تخدم التصوير.

وتابع منصور: فمنذ البداية لم يكن هدفي تقديم فكرة جيدة فقد، ولكن كان هناك مشاعر معينة أود مشاركتها مع الناس وهذا يكون سهل عندما تعمل مع أشخاص يشبوهوك سواء في الأفكار أو المعتقدات وهذا ما حدث مع الحسيني ورشا، وانتقل بعد ذلك لكل فريق العمل، وبمجرد ما نتهينا من السيناريو كان لدى 80% من تصور المشاهد.

وتدور أحداث فيلم البحث عن منفذ لخروج السيد رامبو حول "حسن" الشاب الثلاثيني الذي يعيد اكتشاف نفسه مرة أخرى، ويضطر لمواجهة مخاوف ماضيه خلال رحلته لإنقاذ كلبه وصديقه الوحيد (رامبو) من مصير مجهول بعدما تورط في حادث خطير دون ذنب، ليصبح بين ليلة وضحاها مُطاردًا من قبل كارم، جار حسن، وجميع أهالي الحي، ويكشف العديد من تفاصيل حياة حسن وعلاقته بمن حوله.

فيلم البحث عن منفذ لخروج السيد رامبو من إخراج المخرج خالد منصور، وبطولة عصام عمر وركين سعد وأحمد بهاء، والسيناريست محمد الحسيني، والمنتجة رشا حسني والمنتج محمد حفظي.

وكان فيلم البحث عن منفذ لخروج السيد رامبو شارك خلال الفترة الماضية ما بين مهرجان فينيسيا بإيطاليا وسينما ميد لأفلام البحر المتوسط في بلجيكا، حيث فاز الفيلم بجائزة لجنة التحكيم والجائزة الكبرى، والمسابقة الرسمية للدورة الرابعة من مهرجان البحر الأحمر بجدة بالمملكة العربية السعودية، حيث فاز بجائزة لجنة التحكيم، المسابقة الدولية لمهرجان دهوك السينمائي الدولي بالعراق، وأخيرا المسابقة الرسمية للأفلام الروائية الطويلة ضمن فعاليات الدورة الـ 35 لأيام قرطاج السينمائية.