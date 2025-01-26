شكرا لقرائتكم خبر عن ذكرى ميلاد الفنانة سعاد حسني.. اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحل اليوم الأحد ذكرى ميلاد الفنانة سعاد حسنى التي قدمت أدوارًا مهمة تركت بصمة كبيرة في مشوارها الفني، واستطاعت السندريلا الصغيرة على الحب أن تدخل قلوب محبيها ومعجبيها من أوسع الأبواب، فاستطاعت أن تعبر عن مشاكل وهموم وأفكار وأحلام كافة طبقات الشعب المصرى ونساؤه، الأرستقراطية والفلاحة والعاملة والشابة الجامعية والمرأة المتزوجة وغيرها فى العشرات من أفلامها.

ولدت سعاد حسنى فى 26 يناير عام 1943، فى حى بولاق بالقاهرة، أبوها الخطاط السورى محمد حسنى ينحدر من أصول كردية، قدم من سورية إلى مصر، قام بزخرفة كسوة الكعبة حينما كان يعمل فى القصر الملكى السعودى ويعتبر من أشهر وكبار الخطاطين العرب، واستدعاه الملك الفاروق ليتولى إدارة مدرسة تحسين الخطوط الملكية وكان مقرها مدرسة خليل آغا الثانوية فى العباسية.

جدها هو المطرب السورى حسنى البابا وشقيقه الممثل الكوميدى أنور البابا الذى اشتهر بأداء دور (أم كامل) الذى جسد شخصية المرأة الشامية أفضل من المرأة ذاتها.

وصل رصيد الفنانة الراحلة سعاد حسنى من الأفلام السينمائية إلى 91 فيلما، منهم أربعة أفلام خارج مصر، بالإضافة إلى المسلسل الشهير “هو وهى”، الذي شاركها فى بطولته الفنان أحمد زكى، كما قدمت ثمانى مسلسلات إذاعية.

بدأت سعاد حسنى العمل السينمائى من خلال فيلم "حسن ونعيمة" عام 1959، الذى لعبت من خلاله دور نعيمة، أمام المطرب الشاب وقتها محرّم فؤاد، الذى لعب دور حسن، وكان آخر أفلامها "الراعى والنساء"، مع الفنان أحمد زكى والفنانة يسرا عام 1991