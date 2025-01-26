شكرا لقرائتكم خبر عن فيلم الحريفة 2 يحقق 117 مليون جنيه خلال 52 يوم عرض بالسينمات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق فيلم الحريفة 2 نجاحًا كبيرًا خلال الفترة الماضية، وحصد أمس الجمعة، إيرادات بلغت 971 الفا و770 جنيهاً، ليصل إجمالي ما حققه الفيلم خلال 52 يوم عرض بالسينمات إلى 117 مليوناً و861 الفا و464 جنيها.

ويصعد فيلم الحريفة 2 بهذه الإيرادات للمركز الرابع في قائمة الأعلى إيرادات بتاريخ السينما المصرية، حيث يأتي في المركز الأولى فيلم "ولاد رزق 3" إلى 260 مليون جنيه، وفي المركز الثاني فيلم "بيت الروبي" بـ 130 مليون جنيه، وفي المركز الثالث فيلم "كيرة والجن" بـ 120 مليون جنيه، وفى المركز الخامس فيلم "الفيل الأزرق 2" بـ 103 ملايين جنيه، وفي المركز السادس فيلم "ولاد رزق 2" بـ 101 مليون جنيه.

فيلم الحريفة 2 - الريمونتادا تدور أحداثه في إطار اجتماعى لايت كوميدي، وهو من بطولة نور النبوي، كزبرة، أحمد غزي، عبد الرحمن محمد، سليم الترك، خالد الذهبي، نور إيهاب، نورين أبو سعدة ودونا إما ومن تأليف إياد صالح وإخراج كريم سعد، ويظهر في الفيلم عدد من النجوم كضيوف شرف منهم آسر ياسين وأحمد فهمي ونجم الكرة الإنجليزي السابق مايكل أوين، والمعلق الرياضي أيمن الكاشف.

وتم تقديم جزء ثان من فيلم "الحريفة" بعد أقل من عام من عرض الجزء الأول في يناير الماضي، وتحقيقه نجاحاً استثنائياً بوصوله إلى 76 مليون جنيه في شباك التذاكر، وتتمحور قصة الجزء الثانى حول الأبطال الشباب بعد دخولهم للجامعة لأول مرة وانبهارهم بما داخلها وعودتهم للعب كرة القدم، مع وجود "حريفة جدد" داخل الفريق.

ودارت أحداث الجزء الأول من فيلم "الحريفة"، حول ماجد لاعب كرة القدم الذي تدفعه الظروف العائلية إلى أن ينتقل من مدرسته الدولية إلى مدرسة حكومية، وهناك يتعرف إلى مجموعة من زملائه من خلفيات مختلفة، وينضم لفريقهم الذي يشارك فى مباريات بالساحات الشعبية ومراكز الشباب، ويحلمون معاً بأن يشاركوا في بطولة كبيرة جائزتها مليون جنيه.