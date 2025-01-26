شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد عبد العزيز بالزى الصعيدى فى بوستر مسلسل فهد البطل بطولة أحمد العوضى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - روجت منصة WATCH IT لمسلسل "فهد البطل" المقرر عرضه في موسم رمضان المقبل، بطولة النجم أحمد العوضى، من إخراج محمد عبد السلام، وتأليف محمود حمدان، حيث نشرت بوستر للفنان أحمد عبد العزيز بالزى الصعيدى، وبذلك يعود أحمد عبد العزيز للأدوار الصعيدية بعد غياب 16 عاماً، منذ أن قدم دموع فى حضن الجبل عام 2008، إخراج أشرف سالم.

يشار إلى أن مسلسل فهد البطل من تأليف محمود حمدان وإخراج محمد عبد السلام وإنتاج شركة سينرجى وتدور أحداثه فى إطار شعبى مع خط درامى صعيدى، وبطولة أحمد العوضى، أحمد عبد العزيز، ميرنا نور الدين، لوسى، كارولين عزمى، عصام السقا، يارا السكرى، صفاء الطوخى، صفوة، عزت زين، أحمد ماجد، مجدى بدر، وآخرون

يذكر أن أحمد العوضي قدم فى رمضان الماضى مسلسل "حق عرب" وشارك في بطولته: دينا فؤاد، رياض الخولي، وفاء عامر، وليد فواز، دنيا المصري، كارولين عزمي، أحمد صيام، سلوى عثمان، سامح السيد، وفاء مكي، أحمد عبد الله محمود، إبراهيم السمان، ميدو ماهر، الطفل منذر مهران، تامر شلتوت، يُمنَى طولان، وعدد آخر من الفنانين. والعمل من تأليف محمود حمدان، وإخراج إسماعيل فاروق.

دارت أحداث مسلسل "حق عرب" فى إطار شعبى تشويقى حول عرب السويركى "أحمد العوضى"، الذى يسعى للهروب من ماضٍ مرير، ألا وهو أنه ابن الشخص الذى يعمل عنده وهو عبد ربه "رياض الخولى" دون أن يعلم الثنائي بحقيقة الأمر، إلا أن عداوة تحدث بينهما قد تجعل السر الذي تخفيه صباح "وفاء عامر" زوجة عبد ربه تبوح به حتى تحقن الدماء بين الابن ووالده، وكذلك الحفاظ على سمعتها.