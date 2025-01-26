شكرا لقرائتكم خبر عن آخرهم نانسي عجرم .. نجوم صدموا الجمهور بانفصالهم بعد قصص حب كبيرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد الوسط الفني خلال الفترة الأخيرة حالات انفصال بين نجوم الفن، حيث عاش الوسط خلال الساعات الماضية صدمة بعد انفصال الفنانة نانسى عجرم وفادى الهاشم بعد قصة حب دامت لأكثر من 17 عامًا، الموضوع بدأ بتغريدة أطلقتها النجمة اللبنانية نانسي عجرم مؤخرًا، تسببت في إثارة الجدل لدى متابعيها ليتوقعوا انفصالها عن زوجها فادى الهاشم بعد زواج لأكثر من 17 عامًا، حيث إن القصة بدأت مع نشر نانسي عجرم تغريدة عبر حسابها الرسمي بموقع X قالت فيها: عندما ينتهي فصل، تبدأ روحنا في كتابة فصل جديد.. هذه سنّة الحياة.

وتابعت التعليقات أن البيان يتضمن ما نصه: جاء القرار بالتفاهم المتبادل مع تأكيدهما أن الاحترام المتبادل والعلاقة الطيبة ستبقى تجمعهما من أجل بناتهما".

وكشف مصدر مقرب من النجمة اللبنانية نانسي عجرم حقيقة انفصالها عن زوجها الدكتور فادي الهاشم، بعد زواج دام 17 عامًا، قائلاً: إن خبر انفصالهما صحيح.

وأشار المصدر خلال تصريحات لـ"الخليج 365" أن الانفصال تم بينهما منذ 2022، وأن نانسي عجرم تعيش برفقة بناتها في منطقة "سهيلة" بلبنان، مضيفًا: أن زواجهما كان مدنيًا، وأن الطرفين سوف يعلنان الخبر رسميًا قريبًا".



نانسى عجرم وفادى الهاشم

انفصال رنا سماحة عن الملحن سامر أبو طالب

ومؤخرًا أعلنت المطربة رنا سماحة انفصالها عن الملحن سامر أبو طالب حيث علقت على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك قائلة تم الانفصال رسميًا بينى وبين أبو ابنى متمنية له التوفيق في حياته القادمة وشكرًا كل الشكر للمحترم الأمين الأستاذ سعيد بيومى المحامى.

ورفضت مؤخرًا الفنانة رنا سماحة التعليق على قصة انفصالها عن زوجها الملحن سامر أبو طالب للمرة الثانية، بعدما أعلنت الخبر خلال بودكاست المتزوجين، حيث أكدت أن السبب وراء الانفصال عائد إلى تراكمات عديدة ومتكررة، والتى واجهتهما خلال العام الأول من زواجهما.

وقررت رنا سماحة عدم الخوض فى تفاصيل أكثر حول قصة انفصالها، وكتبت على حسابها بموقع فيس بوك: "هام بخصوص ما يتم تداوله من أخبار تخص حياتى الشخصية، أنا ماعنديش أى تعليق للسادة الأخوة الصحفيين إنتم على راسى بس أنا ماعنديش أى تعليق ولا هيبقى ليا أى تعليق وشكراً لاهتمامكم جميعاً".



رنا سماحة

انفصال ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي

ومنذ عام تقريبا عاش الوسط الفني صدمة طلاق النجمين ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضى التي أعلنها الثنائى وسط دهشة كبيرة من جمهور النجمين، لاسيما وأن زيجتهما شهدت استقرارا كبيرا على مدار الأربعة سنوات الماضية .

وقبل إعلان ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضى طلاقهما، كانت قد أعلنت الفنانة هند عبد الحليم طلاقها من زوجها كريم قنديل بعد زواج دام 3 سنوات اذ أعلنت هند الخبر يوم 2 يناير وقالت لـ"الخليج 365" حينها أنها انفصلت عن زوجها في جو هادئ وكل شيء قسمة ونصيب مؤكدة أن علاقتهما ما زالت مستمرة في إطار الصداقة، رافضة الإفصاح عن أسباب الانفصال.

انفصال محمود العسيلي عن زوجته أمنية عبد المنعم

وخلال عام 2024 أيضًا، انفصل الفنان محمود العسيلى عن زوجته خبيرة التجميل أمنية عبد المنعم بعد زواج دام 4 سنوات، حيث أعلنت أمنية الخبر يوم 3 يناير العام الماضى، رافضة الإفصاح عن التفاصيل، ليكون الوسط الفني قد شهد 3 حالات طلاق خلال 18 يوما فقط.

