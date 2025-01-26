شكرا لقرائتكم خبر عن WATCH IT تطرح بوستر لـ فرح يوسف فى مسلسل «ولاد الشمس» والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشرت منصة Watch it الإلكترونية بوستر جديدا للفنانة فرح يوسف بمسلسها الجديد بعنوان «ولاد الشمس»، الذى يواصل تصويره للعرض على شاشات المتحدة للخدمات الإعلامية خلال شهر رمضان المقبل 2025.

مسلسل ولاد الشمس ينتمى لنوعية أعمال الـ15 حلقة، وهو من تأليف مهاب طارق، وإخراج: شادي عبد السلام، وإنتاج united studios، والعمل بطولة أحمد مالك، طه دسوقي، محمود حميدة، فرح يوسف، مريم الجندي، عايدة فهمى، معتز هشام، فليكس وعدد آخر من الفنانين وتدور الأحداث فى إطار اجتماعى لا يخلو من التشويق.

يذكر أن آخر أعمال فرح يوسف مسلسل برغم القانون يشارك فى بطولته إلى جانب إيمان العاصى كل من: هانى عادل، محمد القس، وليد فواز، جورى بكر، رحاب الجمل، فرح يوسف، عايدة رياض، إيهاب فهمى، محمد محمود عبد العزيز، جيسيكا حسام الدين ياسر عزت، نبيل على ماهر، بتول الحداد، ريهام محيى الدين وعدد آخر من الفنانين وتأليف نجلاء الحدينى وإخراج شادى عبد السلام وإنتاج شركة فنون مصر للمنتجين ريمون مقار ومحمد عبد العزيز.