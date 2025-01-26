شكرا لقرائتكم خبر عن تقديم سلسلة أعظم السيمفونيات لأوركسترا القاهرة في الأوبرا.. اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تواصل دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتورة لمياء زايد تقديم سلسلة أعظم السيمفونيات لأوركسترا القاهرة السيمفونى، حيث يقام حفلاً بقيادة المايسترو أحمد الصعيدى ومشاركة عازف البيانو محمد شمس وذلك في الثامنة مساء اليوم السبت 25 يناير علي المسرح الكبير.

ويتضمن البرنامج عددًا من أهم الأعمال الكلاسيكية لكبار المؤلفين العالميين منها كونشيرتو البيانو والأوركسترا الثانى لـ يوهانز برامز ورقصات سيمفونية لـ راخمانينوف.

جدير بالذكر أن أوركسترا القاهرة السيمفوني تأسس عام 1959 على يد المايسترو النمساوي فرانز ليتشاورو،ومنذ هذا التاريخ يسهم في إثراء الحياة الموسيقية في مصر من خلال إستضافة أشهر الموسيقيين فى العالم وأيضا يعمل على تشجيع الموسيقيين المصريين من المؤلفين والعازفين والقادة فى الإعلان عن أنفسهم وعلى مدار تاريخه نجح فى ضم مؤلفات عالمية إلى ريبرتواره الفنى كما نظم العديد من ورش العمل لمدربين دوليين هذا إلى جانب القيام بجولات فنية ناجحة في جميع أرجاء العالم ،وإستحدث سلسلة من الحفلات المتنوعة التى تلقى الضوء على مجموعة من أهم المؤلفات العالمية إلى جانب الأعمال المصرية فى القالب الكلاسيكى.