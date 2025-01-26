شكرا لقرائتكم خبر عن Watch it تروج لمسلسل جودر 2 بطولة ياسر جلال والعرض في رمضان المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - روجت منصة watch it لمسلسل جودر 2 بطولة النجم ياسر جلال، والمقرر عرضه في رمضان المقبل 2025، من إخراج إسلام خيرى، حيث طرحت عددًا من صور العمل المقرر أن يكون من الأعمال المميزة في الموسم الرمضانى المنتظر.

مسلسل جودر بطولة ياسر جلال، نور اللبنانية، ياسمين رئيس، تارا عماد، وفاء عامر، جيهان الشماشرجي، عبد العزيز مخيون، أحمد بدير، وليد فواز، أيتن عامر، هنادي مهنا، محمود البزاوي، محمد التاجي، سامي مغاوري، عايدة رياض، أحمد فتحي، مجدي بدر، محمد علي رزق، أحمد كشك، أحمد ماجد وتأليف أنور عبد المغيث وإخراج إسلام خيري.

ويحكى المسلسل قصة "جودر الصياد" التي كانت بين قصص "ألف ليلة وليلة" وتروى عن جودر ابن التاجر عمر وما حدث له ولأخويه، ويعدّ جودر من الشخصيات الأكثر شهرة في حكايات "ألف ليلة وليلة" حيث تظهر في أكثر من ليلة، وأحداث "حكاية جودر الصياد" تستمر من الليلة 608 إلى الليلة 633، والشخصية لم يتناولها أي عمل فني ناقش قصص ألف ليلة وليلة من قبل.





Watch it تروج لمسلسل جودر 2



ياسر جلال



تارا عماد



أحمد بدير



نور