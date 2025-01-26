شكرا لقرائتكم خبر عن ذكرى ميلاده.. لماذا رفض يوسف شاهين تصوير أغنية لـ أم كلثوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحل اليوم ذكرى ميلاد المخرج يوسف شاهين الذى قدم عددًا من الأعمال السينمائية التي تركت بصمة كبيرة مع الجمهور.

وبمناسبة ذكرى ميلاده نذكر ما حدث معه ومع كوكب الشرق أم كلثوم حيث قال في أحد لقاءاته التليفزيونية أنه تفاجأ وأبلغه وكيل وزارة الثقافة بأن أم كلثوم عازواك، فأجبته عوزانى أنا وبالفعل ذهبت إلى فيلتها وانتظرت لأكثر من 20 دقيقة.

وكشف يوسف شاهين، بأنه ذهب إلى فيلا أم كلثوم، وانتظر لأكثر من 20 دقيقة، وشرب فنجانين قهوة، وبعدها دخلت وقالت لى: أنا اخترتك تعملى الأغنية الجديدة، موضحا وقتها كنت نلت وسام الجمهورية من الرئيس جمال عبد الناصر، وأخبرتنى أن هذه الأغنية ستعرض فى التليفزيون، فقلت لها إنه شرف عظيم له، لكن أسمع كلمات الأغنية مسبقًا، فطلبت فنجانا آخر من القهوة، مضيفا أن أم كلثوم كان دمها خفيف جدًا.

وتابع شاهين: لقيتها بتسمعنى أغنية "طوف وشوف" وبتقولى كلماتها المصانع وحاجات غريبة، فسكت وقالتلى مالك، قولتلها انتى عاوزانى أعملك إيه، لترد عليا يا ابن المجنونة، انت باين عليك مرووش خمسه قولتلها لأ مرووش جدًا، عاوزانى أعمل أغنية عن شجرة ومصنع، أغنية مفيهاش خيال، موضحًا أنه رفض تصوير الأغنية.

ولد شاهين في الإسكندرية لعائلة من أصول لبنانية، ولعل نشأته في تلك المدينة الساحلية الرائعة كان مصدر إلهام للعديد من أعماله، بعد أن أنهي شاهين تعليمه في مصر، سافر لدراسة الإخراج السينمائي في معهد باسادينا المسرحي، ثم عاد لمصر ليبدأ رحلته الفنية الغنية، الذي بدأها بفيلم" بابا أمين"، ولكن تعد الإنطلاقة الحقيقة له فيلم" صراع في الوادي"، والذي قدم فيها النجم العالمي عمر الشريف لأول مرة.

كان شاهين يتميز في أعماله بالجرأة حيث كان يتطرق لمواضيع غير معتادة، وكان لديه كذلك أسلوب بصري مبتكر دائما، وناقش العديد من القضايا في السياسية والإجتماعية، وبرغم من وفاته في 2008، إلا أن أعماله مازالت تشهد على عبقرية هذا الرجل، وتأثيره العميق في السينما المصرية والعربية.