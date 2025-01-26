شكرا لقرائتكم خبر عن cbc تنشر صورًا جديدة من كواليس مسلسل "جودر 2" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت قناة سى بى سى عن صور جديدة من كواليس مسلسل جودر 2 بطولة الفنان ياسر جلال، والمقرر عرضه في موسم مسلسلات رمضان 2025، ضمن الخريطة الدرامية للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية التي تعتمد على التنوع في الموضوعات والأعمال الفنية بما يلبي الأذواق المختلفة للجمهور في مصر والوطن العربي.



تارة عماد



مسلسل جودر



نور



وفاء عامر فى مسلسل جودر



ياسر جلال فى مسلسل جودر



ياسر جلال

مسلسل جودر بطولة ياسر جلال، نور اللبنانية، ياسمين رئيس، تارا عماد، وفاء عامر، جيهان الشماشرجي، عبد العزيز مخيون، أحمد بدير، وليد فواز، أيتن عامر، هنادي مهنا، محمود البزاوي، محمد التاجي، سامي مغاوري، عايدة رياض، أحمد فتحي، مجدي بدر، محمد علي رزق، أحمد كشك، أحمد ماجد وتأليف أنور عبد المغيث وإخراج إسلام خيري.

ويحكى المسلسل قصة "جودر الصياد" التي كانت بين قصص "ألف ليلة وليلة" وتروى عن جودر ابن التاجر عمر وما حدث له ولأخويه، ويعدّ جودر من الشخصيات الأكثر شهرة في حكايات "ألف ليلة وليلة" حيث تظهر في أكثر من ليلة، وأحداث "حكاية جودر الصياد" تستمر من الليلة 608 إلى الليلة 633، والشخصية لم يتناولها أي عمل فني ناقش قصص ألف ليلة وليلة من قبل.