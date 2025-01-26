شكرا لقرائتكم خبر عن بوسترات "ظلم المصطبة" قبل عرضه فى رمضان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، عن بوسترات مسلسل "ظلم المصطبة" المقرر عرضه على شاشاتها خلال شهر رمضان المبارك. مسلسل "ظلم المصطبة" من بطولة إياد نصار وريهام عبد الغفور وفتحي عبد الوهاب وبسمة ومحمد علي رزق وأحمد عزمي. "ظلم المصطبة" من تأليف أحمد فوزي صالح ومحمد رجاء وحاتم حافظ ومن إخراج هاني خليفة ويتكون من 15 حلقة.

بوسترات ظلم المصطبة قبل عرضه في رمضان

ظلم المصطبة قبل عرضه في رمضان

بوسترات ظلم المصطبة

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