شكرا لقرائتكم خبر عن السينمات تستقبل فيلم "لأول مرة" لـ تارا عماد وعمر الشناوي 29 يناير الجاري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستعد دور عرض السينمات في مصر لاستقبال فيلم "لأول مرة" بطولة كل من تارا عماد وعمر الشناوي، حيث يتم طرحه يوم الأربعاء 29 يناير الجارى.

وسيطرت حالة من الغموض والصدمات على أحداث الإعلان التشويقي الأولى لفيلم "لأول مرة"، حيث يبدأ بمشهد صادم حين يصرخ بطل الفيلم "أنا عندي الإيدز"، ليثير تساؤلات حول طبيعة السر الخطير الذي سيغير مجرى حياة الزوجين خالد وغادة، والذي يجسدهما عمر الشناوي وتارا عماد.

وتتوالى اللقطات السريعة في الإعلان، مستعرضة باقي أبطال الفيلم في أجواء مشحونة بالتوترات، لتكشف عن ليلة مليئة بالصراخ والاتهامات، وتهدد بتدمير قصة حب كانت تبدو مثالية.

يذكر أن الفيلم شهد عرضه الأول في الدورة 14 من مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية والتي عقدت في الفترة من 9 إلى 14 يناير، حيث شارك في المسابقة الرسمية للأفلام الطويلة.

يدور فيلم لأول مرة حول ليلة رومانسية تتحول إلى مواجهة حادة بين زوجين بعد انكشاف سر خطير يهدد بانتهاء العلاقة، فهل ينتصر الحب؟

فيلم لأول مرة من بطولة تارا عماد وعمر الشناوي، مع نبيل عيسى ورانيا منصور، وعايدة رياض، وفيدرا، ومن تأليف محمد عبد القادر، وإخراج جون إكرام في ثان تعاون لهما بعد فيلم كاملة (2022).