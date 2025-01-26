شكرا لقرائتكم خبر عن cbc تروج لمسلسل ظلم المصطبة بطولة فتحى وريهام وإياد للعرض فى رمضان 2025 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - روجت قناة cbc لمسلسل ظلم المصطبة بطولة فتحى عبد الوهاب وإياد نصار وريهام عبد الغفور، حيث طرحت بوستر منفرد تصدره الفنان فتحى عبد الوهاب وريهام عبد الغفور وإياد نصار، عبر صفحتها الشخصية على موقع فيس بوك، ومن المقرر العمل يعرض في رمضان المقبل 2025.

يشار إلى أن مسلسل "ظلم المصطبة" مكون من 15 حلقة، يشارك في بطولتها كل من: فتحي عبد الوهاب، إياد نصار، ريهام عبد الغفور، بسمة، أحمد عزمي، أحمد عبد الحميد، محمد السويسي، إيناس الفلالي، وهو قصة أحمد فوزي صالح، وإخراج هاني خليفة.

من جانبه، أعرب فتحي عبد الوهاب، عن سعادته بتكرار تعاونه مع مخرج المسلسل هاني خليفة، الذي كان قد تعاون معه للمرة الأولى من خلال فيلم "سهر الليالي" الذي تم عرضه عام 2003، مؤكدا أن "خليفة" مخرج كبير ورائع يضيف له الكثير كممثل، لذا فإن اجتماعهما في عمل جديد بعد كل هذه السنوات ستكون له فائدة كبيرة بالنسبة له.