شكرا لقرائتكم خبر عن منصة Watch it تقدم عروضها لموسم رمضان الشهر بـ5 جنيهات.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت منصة WATCH IT الرقمية في الترويج لمسلسلات دراما رمضان لعام 2025، والتي تعرض على المنصة خلال رمضان المقبل، وتقدم Watch it عرضًا لجمهورها، وهو أن يكون قيمة الاشتراك الشهري بـ 5 جنيهات ولكن عند الاشتراك السنوي في الباقة الأساسية.

وكشفت منصة watch it عن قائمة المسلسلات التي تستعد لعرضها فى موسم دراما رمضان 2025، حيث تعرض مجموعة من الأعمال المتنوعة لأبرز النجوم، كما كشفت المنصة على الصور الأولى لأبطال أعمالها وذلك قبل طرح البوسترات والبروموهات الرسمية خلال الأيام القليلة المقبلة، وينشر الخليج 365 صورًا لعدد من أبطال مسلسلات رمضان 2025.

ومن أبرز الأعمال التى تعرضها منصة watch it فى رمضان 2025، "فهد البطل" بطولة أحمد العوضى وميرنا نور الدين وأحمد عبد العزيز وعصام السقا، "الكابتن" بطولة أكرم حسنى وآية سماحة وسوسن بدر، "حكيم باشا" بطولة مصطفى شعبان ودينا فؤاد وسهر الصايغ ورياض الخولى، "ولاد الشمس" بطولة أحمد مالك وطه دسوقى ومحمود حميدة.

كما تعرض المنصة أيضًا مسلسلات: "ظلم المصطبة" بطولة إياد نصار وريهام عبد العفور وفتحى عبد الوهاب، "شهادة معاملة أطفال" بطولة محمد هنيدى ونهى عابدين وصبرى فواز وجيهان خليل وسما ابراهيم، "جودر 2" بطولة ياسر جلال ونور اللبنانية وياسمين رئيس، "عقبال عندكم" بطولة حسن الرداد وإيمى سمير غانم، "حسبة عمرى" بطولة روجينا وعمرو عبد الجليل.

هذا بالاضافة إلى مسلسلات: "وتقابل حبيب" بطولة ياسمين عبد العزيز وكريم فهمى وخالد سليم ونيكول سابا، "ناقص ضلع" بطولة نيللى كريم وروبى وكنده علوش وجيهان الشماشرجى، "الحب كله" بطولة آسر ياسين ومى عز الدين ودياب وأشرف عبد الباقى، "الشرنقة" بطولة أحمد داود، "عايشة الدور" بطولة دنيا سمير غانم.



