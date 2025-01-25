هكذا ردت أحلام على رسالة كارول سماحة بعد طرح العناق الأخير!

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 25 يناير 2025 08:49 مساءً - حرصت المطربة الإماراتية أحلام الشامسي على الرد على النجمة اللبنانية كارول سماحة، والتي وجهت لها رسالة تهنئة بمناسبة إطلاق الأولى ألبومها، والذي يحمل عنوان "العناق الأخير"، وذلك من خلال حسابها الشخصي على موقع التغريدات القصيرة "إكس".
وأكملت أحلام: "نتمنى حضورك في رياض العز، ونشوف لك حفلة كبيرة في موسم الرياض وأنا أول الحضور والنجاح كمان بيلبق لك، كارول سماحة أحبك وأهديك العناق الأخير".
وجاءت رسالة أحلام بعد حرص كارول سماحة على تهنئتها بألبومها الجديد، حيث قالت كارول: "التجدد والإبهار دايماً ملعبك حبيبتي أحلام... مبروك الألبوم الجديد... النجاح بيلبقلك".
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كما أحيت أحلام أيضاً أول أمس حفلاً غنائياً كبيراً؛ وذلك على مسرح أبوبكر سالم بتنظيم من بنش مارك، ضمن فعاليات موسم الرياض بنسخته الخامسة، والذي جاء بعنوان "ليلة فنانة العرب أحلام"، حيث قدّمت أغاني من ألبومها الجديد "العناق الأخير" الذي طرحته قبل أيام، واستمتع الجمهور به وبغنائها لهذه الأغاني لأول مرة بموسم الرياض، وتفاعل معها الجمهور، كما قدّمت أغاني طلبها الجمهور، بالإضافة إلى الأغاني التي أعدّتها، واختتمت حفلها بأغنية وطنية عن السعودية.
وقدّمت أحلام لجميع الحاضرين لحفلها: "ليلة فنانة العرب أحلام" هدايا شتوية، عبارة عن فروة دافئة؛ لشدة البرودة على المسرح، وقد بلغت درجة الحرارة 10 درجات مئوية.
أحلام لكارول سماحة: أحبك وأهديك العناق الأخيرردت النجمة أحلام على زميلتها الفنانة كارول سماحة، وذلك من خلال حسابها الشخصي على "إكس"، وذلك بعد تهنئة الأخيرة لأحلام على ألبومها "العناق الأخير"، حيث قالت أحلام: "أغلا من يكتب لي فنانتي الغالية اللي بحبها وأعتز بها".
وأكملت أحلام: "نتمنى حضورك في رياض العز، ونشوف لك حفلة كبيرة في موسم الرياض وأنا أول الحضور والنجاح كمان بيلبق لك، كارول سماحة أحبك وأهديك العناق الأخير".
وجاءت رسالة أحلام بعد حرص كارول سماحة على تهنئتها بألبومها الجديد، حيث قالت كارول: "التجدد والإبهار دايماً ملعبك حبيبتي أحلام... مبروك الألبوم الجديد... النجاح بيلبقلك".
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ألبوم أحلام الأخيريذكر أن أحلام أطلقت مؤخراً ألبومها الغنائي الجديد "العناق الأخير، وذلك عبر قناتها الشخصية على موقع الفيديوهات "يوتيوب"، والذي تضمن 12 أغنية.
كما أحيت أحلام أيضاً أول أمس حفلاً غنائياً كبيراً؛ وذلك على مسرح أبوبكر سالم بتنظيم من بنش مارك، ضمن فعاليات موسم الرياض بنسخته الخامسة، والذي جاء بعنوان "ليلة فنانة العرب أحلام"، حيث قدّمت أغاني من ألبومها الجديد "العناق الأخير" الذي طرحته قبل أيام، واستمتع الجمهور به وبغنائها لهذه الأغاني لأول مرة بموسم الرياض، وتفاعل معها الجمهور، كما قدّمت أغاني طلبها الجمهور، بالإضافة إلى الأغاني التي أعدّتها، واختتمت حفلها بأغنية وطنية عن السعودية.
وقدّمت أحلام لجميع الحاضرين لحفلها: "ليلة فنانة العرب أحلام" هدايا شتوية، عبارة عن فروة دافئة؛ لشدة البرودة على المسرح، وقد بلغت درجة الحرارة 10 درجات مئوية.
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