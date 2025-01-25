بعد انفصالها عن زوجها.. هذا ما فعلته رنا سماحة!

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 25 يناير 2025 08:49 مساءً - في أول ردود فعل للفنانة رنا سماحة بعد انفصالها عن زوجها الملحن سامر أبو طالب، شاركت رنا في حفل غنائي كبير، كما نشرت رسالة إيجابية من خلال حسابها الشخصي على موقع الصور والفيديوهات "إنستغرام".

رنا سماحة تنشر رسالة إيجابية بعد انفصالها

شاركت الفنانة رنا سماحة من خلال حسابها الشخصي على موقع "إنستغرام"، رسالة إيجابية لكل جمهورها ومتابعيها، قالت فيها: "من الدروس المستفادة اللي اتعود يدي بيبقى تقيل عليه اوي انه ياخد ولو حاجة بسيطه، واللي اتعود ياخد يوم ما بيدي أبسط الأشياء بيحس أنها كتير وخسارة".

وقد انهالت عليها التعليقات من جمهورها ومحبيها المؤيدة للحكمة التي شاركتها الفنانة.

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حفل غنائي كبير لـ رنا سماحة

كما أحيت رنا سماحة حفلاً غنائياً كبيراً بالقاهرة، التي قدمت خلالها باقة من أجمل أغانيها من أبرزها "أوبا، عسل أبيض، وقلبي معلم"، كما غنت "أما براوة" وبالإضافة إلى تقديمها مجموعة من أغاني التسعينيات للنجوم عمرو دياب وراغب علامة وحكيم ومصطفى قمر.

رنا سماحة في حفلها الأخير -الصورة من خاصية القصص القصيرة بحسابها على إنستغرام



على جانب آخر تستعد رنا سماحة لتصوير أغنية جديدة خلال الأيام القليلة القادمة بعنوان "كان ليا صاحبة" كلمات سلمى رشيد ولحن مودي سعيد وتوزيع عمر إسماعيل وإخراج حسام مجدي.



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رنا سماحة تعلن انفصالها

كانت رنا سماحة قد أعلنت انفصالها من خلال منشور عبر حسابها الشخصي على موقع الصور والفيديوهات "إنستغرام" قالت فيه: "اللهم لك الحمد، تم الانفصال رسمياً بيني وبين أبو ابني متمنية له التوفيق في حياته القادمة وشكر كل الشكر للمحترم الأمين الأستاذ سعيد بيومي المحامي".

وتفاعل متابعو رنا مع هذا الخبر وتمنوا لها السعادة والاستقرار في حياتها القادمة مع نجلها مالك، وطالبها البعض بالتركيز في مشوارها الفني وتقديم أعمال فنية جديدة.

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