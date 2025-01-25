السيناريست أحمد حسني يتحدث لـ الخليج 365 عن فيلم السلم والثعبان 2.. وهذا موعد انطلاق التصوير

المشروع الجديد مختلف تماماً عن الجزء الأول من الفيلم

مناقشة العلاقات بشكلٍ عصري

الفيلم مغامرة كبيرة بالنسبة لي

انطلاق التصوير الشهر المقبل

طارق العريان: قصص الحب لا تنتهي

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 25 يناير 2025 08:49 مساءً - يواصل المخرج، التحضيرات الخاصة بفيلمه الجديد، وهو الجزء الثاني من فيلم، والمُقرر طرحه في دور السينما خلال موسم أفلام عيد الأضحى 2025.وبدوره، تحدث السيناريست، مؤلف الجزء الثاني من "السلم والثعبان"، لـ"الخليج 365"، عن كواليس التحضير لهذا المشروع السينمائي الجديد وكواليس خروجه إلى النور، قائلاً: "إنّ الجزء الجديد مختلف ومنفصل تماماً عن الجزء الأول الذي عُرض عام 2001 تقريباً، وذلك على مستوى الموضوع والشخصيات أيضاً"، لافتاً إلى أنه كان يعمل في البداية بصحبة المخرج طارق العريان على قصة فيلم رومانسي، وبالتزامن مع عملية الكتابة، استشعر صُنّاع العمل أنه يُلامس "السلم والثعبان"، لاسيما فيما يتعلق بتقلبات العلاقات الرومانسية.وأوضح أنه قرر والمخرج، أن يكون ذلك المشروع امتداداً للعمل الأصلي "السلم والثعبان"، ويُناقش العلاقات بشكلٍ عصري، ويُخاطب الأجيال الجديدة.ورأى السيناريست، أنّ مشاركته في الجزء الثاني من الفيلم، قد تكون مُغامرة كبيرة بالنسبة له، حيث إنّ "السلم والثعبان" يُعد أيقونة سينمائية في مصر والوطن العربي كله، وله مُحبون بالملايين، لذا قد يتجه الجمهور إلى رفع سقف توقعاتهم ناحية الجزء المرتقب.يمكنك قراءة.. منتج السلم والثعبان 2 يكشف آخر تطورات الفيلموأعرب عن آماله بأن ينال الفيلم إعجاب الجمهور فور طرحه في دور العرض، قائلاً: "إن شاء الله الجزء الثاني يعجب الناس، إحنا تعبنا فيه جامد، والفيلم بيتكتب بقاله سنتين عشان يطلع على أعلى مستوى"، لافتاً إلى انطلاق التصوير في شهر فبراير المقبل، ومن المقرر الإعلان عن باقي فريق العمل خلال الأيام القليلة المقبلة.

وكان طارق العريان، قد أوضح قبل أيام، عبر صفحته الرسمية على الـ"فيسبوك"، أنّ بطلي الجزء الثاني من "السلم والثعبان" هما منة شلبي، والتي ستُجسد شخصية "ملك"، وعمرو يوسف الذي سيؤدي دور "أحمد"، والتأليف لأحمد حسني، ومن المُقرر طرح الفيلم في موسم عيد الأضحى 2025، قائلاً: "قصص الحب ما تنتهي، والسلم والثعبان راجع بجزء جديد، وقصة جديدة، نحب نقدم لكم: (أحمد وملك)".



أحد أبرز الأفلام في الألفية الجديدة

ويُعد فيلم "السلم والثعبان" أحد أبرز الأفلام التي عرضت خلال العقدين الماضيين، وحقق نجاحاً لافتاً سواء على المستوى النقدي أو الجماهيري، لذا كان حاضراً في الدورة الماضية من مهرجان الجونة السينمائي، أكتوبر الماضي، حيث جرى تنظيم جلسة نقاشية مع أبطال وصُنّاع العمل؛ إذ قالت الفنانة حلا شيحة إن من بين العوامل التي ساهمت في استمرار نجاح الفيلم، هي المصداقية والارتجالية في مشاهده، والتي جعلته يظهر بصورة حقيقية للجمهور، هذا إلى جانب السيناريو الخاص بالفيلم، مضيفة: "السيناريو شبه الناس وقصصهم على أرض الواقع".

قصة الفيلم

دارت أحداث فيلم السلم والثعبان الذي تم عرضه عام 2001 حول شخصية "حازم" الفنان هاني سلامة، وهو شاب مستهتر فشل في أن يكون زوجاً جيداً، وفشل في أن يصبح أباً جيداً، لكن حياته تبدأ في العودة للمسار السليم بعد أن تدخل "ياسمين" الفنانة حلا شيحة حياته، فيواجهان معاً العديد من المشاكل في بداية علاقتهما.



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