مي فاروق توجه رسالة لابنتها في يوم ميلادها: أهم إنجاز أنجزته

رسالة مي فاروق لابنتها زينة

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كتبت: ياسمين عمرو في السبت 25 يناير 2025 07:19 مساءً - بكلمات مليئة بالحب، وجهت الفنانةرسالة لابنتها زينة بمناسبة الاحتفال بيوم ميلادها، وذلك من خلال نشر صورة لها عبر حسابها الشخصي على موقع الصور والفيديوهات "إنستغرام".شاركت المطربة مي فاروق صورة لابنتها زينة من خلال حسابها الشخصي على "إنستغرام" احتفالاً بيوم ميلادها، وعلقت على الصورة قائلة: "أهم إنجاز أنجزته. كل سنة وانتي طيبة ياروح قلب مامي يا بنتي وصاحبتي وأختي ومامتي".وأكملت مي فاروق: "كل يوم بيعدي وانتي بتكبري قدامي بحس قد إيه ربنا بيحبني إنه إداني هدية جميلة بنوتة تشرف وتفرح الله أكبر، بحبك يا زنزونة عيد ميلاد سعيد يا حياتي كلها. يا رب أعيش وأشوفك أنجح وأجمل الناس وأجمل عروسة بقى ياروحي انتي. فخورة إنك بنتي، بحبك أكتر من روحي".

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زفاف مي فاروق ومحمد العمروسي

View this post on Instagram A post shared by Mai Farouk | مي فاروق (@maifarouk)

وقد تصدرت المطربةترند مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بعد احتفالها بزفافها من الفنان، وخاصة بعد تعرضها للعديد من الانتقادات بسب ظهور أبنائها معها، وقد حضر الحفل عدد كبير من نجوم الفن والإعلام والشخصيات العامة، أبرزهم: الإعلامية منى الشاذلي، اللاعب أحمد فتحي، الفنانة منال سلامة، ويوسف الشريف، أحمد الشامي، والموزع توما، والفنانة هبة عبدالحكيم، والفنانة وعد السعودية ، وريهام عبد الحكيم.بالإضافة إلى: الفنان مصطفى قمر، المطربة سوما، الفنان محمد رضوان وزوجته، ميرهان حسين، دنيا النصري، حمزة العيلي، الفنانة أنوشكا، ومصطفى أبو سريع، والمطرب محمد محيي وغيرهم من نجوم الفن.وكانت آخر الأغاني التي طرحتهامن حفل زفافها، أغنية تحمل اسم "سلطانة"، من كلمات الشاعر عبد الرحمن محمد، ألحان مدين، وتوزيع أحمد عبد السلام.وتُعَدُّ أغنية "سلطانة" التعاون الثاني بينوالملحن مدين في أغاني حفل زفافها، حيث سبق أن قدما معاً أغنية "باركوا"، التى لاقت استحساناً كبيراً وحباً من قبل الجمهور.وتقول كلمات أغنية "سلطانة": "يا أكتر حد في الدنيا دي بتمناه. يا حلم أنا عشت طول الوقت بستناه. وجودك جنبي يسعدني. بقالي ضهر يسندني. أخيراً حب بطمن وأنا عايشاه".

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